Metal Gear Solid Delta: Snake Eater riceve una prima patch su PC che risolve vari bug e crash

Konami ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere i vari problemi tecnici che affliggono Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e a questo proposito è arrivata una prima patch correttiva mirata a correggere alcuni problemi relativi alla versione PC .

La prima di una serie di patch correttive

Inoltre, l'aggiornamento corregge alcuni bug, tra cui uno che si verificava quando si eseguiva una rotolata per poi mettersi in posizione prona facendo galleggiare il modello di Naked Snake a mezz'aria, di certo non il massimo per passare inosservati in territorio nemico.

Si tratta insomma di un aggiornamento minore e mirato a risolvere problemi specifici più e meno noti ai giocatori, con altri che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni per risolvere ulteriori magagne di questa versione e quella per console PlayStation e Xbox. Konami, tuttavia, al momento non si espressa su alcune delle critiche maggiori fatti dai giocatori PC, come la presenza del cap a 60 fps del framerate, l'assenza del supporto alle risoluzioni Ultrawide e alla frame generation.