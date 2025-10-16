La vita di Masahiro Sakurai, il papà di Super Smash Bros. e Kirby, diventa un manga

Attraverso le pagine di Famitsu è stato annunciato un manga dedicato alla vita e alla carriera di Masahiro Sakurai, celebre game designer e creatore delle serie Kirby e Super Smash Bros.

Il titolo, tradotto dal giapponese, è "Conoscere persone e professioni attraverso il manga: Masahiro Sakurai - Rendere il mondo più divertente con i videogiochi", e promette di raccontare "il dietro le quinte della nascita dei giochi che hanno divertito il mondo, Kirby e Smash Bros.". Il volume sarà disponibile in Giappone a partire dal 18 novembre, al prezzo di 1.430 yen (circa 8 euro). Al momento non sono previsti piani ufficiali per una pubblicazione in Occidente.