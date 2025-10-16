0

La vita di Masahiro Sakurai, il papà di Super Smash Bros. e Kirby, diventa un manga

Masahiro Sakurai, il creatore di Kirby e Super Smash Bros., diventa il protagonista di un manga che racconta la sua carriera nell'industria dei videogiochi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/10/2025
Masahiro Sakurai in versione manga

Attraverso le pagine di Famitsu è stato annunciato un manga dedicato alla vita e alla carriera di Masahiro Sakurai, celebre game designer e creatore delle serie Kirby e Super Smash Bros.

Il titolo, tradotto dal giapponese, è "Conoscere persone e professioni attraverso il manga: Masahiro Sakurai - Rendere il mondo più divertente con i videogiochi", e promette di raccontare "il dietro le quinte della nascita dei giochi che hanno divertito il mondo, Kirby e Smash Bros.". Il volume sarà disponibile in Giappone a partire dal 18 novembre, al prezzo di 1.430 yen (circa 8 euro). Al momento non sono previsti piani ufficiali per una pubblicazione in Occidente.

Tutta la carriera di Sakurai in un volume

Secondo quanto riportato da Famitsu, il manga è suddiviso in sei capitoli, per un totale di 160 pagine, ciascuno dedicato a una fase significativa del percorso personale e professionale di Sakurai, dalla formazione alle sue opere più iconiche:

  • L'infanzia di Sakurai e il suo primo contatto con i videogiochi
  • La nascita di Kirby
  • L'inizio di Super Smash Bros.
  • La fondazione di Sora Inc.
  • L'eredità creativa
  • Uno sguardo al futuro
Un giovane Sakurai in versione manga
Un giovane Sakurai in versione manga
Il progetto è stato supervisionato da Sakurai stesso e illustrato dal mangaka 尾野こし (Koshi Ono). Oltre alla narrazione a fumetti, il volume include una cronologia della carriera del designer, approfondimenti sul game design e riflessioni sull'industria videoludica. In sintesi, si tratta di un'opera consigliata ai fan di Sakurai e a chiunque voglia scoprire il percorso di uno dei creatori più influenti del mondo dei videogiochi, con la speranza che, prima o poi, venga pubblicata anche nei nostri lidi.

