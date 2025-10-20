Il Bandai Namco Palace torna a Lucca Comics & Games 2025 con tantissime novità

Altri giochi disponibili presso il Bandai Namco Palace includono Towa and the Guardians of the Sacred Tree, Digimon Story: Time Stranger e grandi classici come Dragon Ball: Sparking! Zero e Tekken 8 .

L'area dedicata ai videogiochi vedrà la presenza in anteprima di una demo giocabile di My Hero Academia: All's Justice , il nuovo tie-in tratto dall'opera di Kohei Horikoshi e in arrivo il 6 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

L'appuntamento per tutti i visitatori è fissato presso la storica Palestra Ducale Maria Luisa, in Via della Cavallerizza 6 , a pochi passi da Piazza Santa Maria, dove troveremo oltre 400 metri quadrati di spazio dedicati ai fan con un mix unico di videogiochi, collezionabili e attività interattive.

Un'esperienza coinvolgente

Un'area speciale del Palace sarà dedicata a The Blood of Dawnwalker, vera sorpresa dell'ultima Gamescom: l'action RPG di Rebel Wolves sarà al centro di un'ambientazione medievale immersiva, con gadget esclusivi per chi interagirà con questo spazio.

Accanto alle postazioni di gioco sarà presente lo Store Ufficiale Bandai Namco, con prezzi speciali e la Special Edition di Little Nightmares 3, completa di cover variant creata da Agnese Innocente, diorama esclusivo e toppa in tessuto.

Nell'area dedicata a Banpresto sarà possibile ammirare e acquistare figure delle serie più amate, con event limited di One Piece e Naruto, oltre a una nuova sorpresa Shokugan dedicata al robot più famoso in Italia. Immancabili i gashapon e l'area Tamashii Nations, focalizzata su Gundam e One Piece.

L'Ichiban Kuji proporrà figure esclusive e gadget di altissima qualità, con set dedicati a One Piece, Dragon Ball, Naruto, Jojo, Bleach, My Hero Academia, Evangelion e altro ancora. L'area Gunpla ospiterà numerosi model kit, tra cui edizioni limitate e altre serie anime molto amate, insieme a una statua per le photo opportunity.