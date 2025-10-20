Ninja Gaiden 4 si mostra in 12 minuti di gameplay commentati, che spiegano qualcosa sulle meccaniche del gioco

Lo youtuber Maximilian Dood ha pubblicato un video in cui mostra 12 minuti di gameplay di Ninja Gaiden 4, con un'iniziativa in collaborazione con gli sviluppatori, visto che è presente anche "Master", il community manager di Team Ninja.
I due mostrano dunque una sezione di Ninja Gaiden 4 che sembra essere tratta dalle fasi iniziali del gioco, commentando e spiegando diversi aspetti delle sue meccaniche e soprattutto del sistema di combattimento, che appare alquanto stratificato.
Come riferito nella parte introduttiva del video, la versione provata è una sorta di build preliminare che contiene una specie di demo, la quale pare sia corrispondente a una fase iniziale del gioco.
Ninja Gaiden in versione PlatinumGames
Lo youtuber riferisce di aver ricevuto la versione di prova da Microsoft, con la possibilità di provarla insieme a Master per poter conoscere in maniera più approfondita questo promettente gioco d'azione che sembra davvero riportare la serie alle luci della ribalta.
Nella parte iniziale possiamo vedere alcune prove sulle tecniche di combattimento di Yakumo, in particolare le sue diverse forme di lotta e l'uso di combo e abilità speciali, con effetti vari.
Dopo questa prima parte introduttiva, possiamo anche vedere lo scontro con un boss, dando modo di farci un'idea delle situazioni di gioco vere e proprie all'interno di Ninja Gaiden 4.
In base a quanto possiamo vedere, il gameplay del nuovo capitolo sembra effettivamente portare la firma di PlatinumGames, il team responsabile della maggior parte dello sviluppo di Ninja Gaiden 4, considerando che Team Ninja si è limitato in gran parte a una supervisione.
Si tratta dunque dell'interpretazione di Ninja Gaiden da parte di PlatinumGames, ma il risultato sembra davvero molto interessante. Ricordiamo che mancano ormai poche ore al lancio del gioco, con l'uscita fissata, secondo data e orario ufficiali, per questa notte: alle 2:00 del mattino del 21 ottobre, anche direttamente su Game Pass.