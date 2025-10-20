In Giappone il lungometraggio ha superato i 247 milioni di dollari, diventando il secondo film più redditizio di sempre nel paese, subito dopo Demon Slayer: Mugen Train. Negli Stati Uniti gli incassi hanno raggiunto i 128,6 milioni di dollari.

Si tratta di cifre che rendono Il Castello dell'Infinito uno dei film d'animazione di maggior successo di sempre , la quinta miglior pellicola per incassi del 2025: restando nel medesimo ambito, hanno fatto meglio soltanto Ne Zha 2 e Lilo & Stitch.

Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito ha totalizzato incassi straordinari : secondo le stime effettuate da BoxOfficeReport, il lungometraggio tratto dal manga di Koyoharu Gotoge ha superato quota 659 milioni di dollari a livello internazionale.

Anche nei videogiochi

Con la seconda parte de Il Castello dell'Infinito in arrivo nelle sale cinematografiche nel corso del 2026, anche i videogiochi punteranno a rappresentare lo spettacolare arco conclusivo della storia di Demon Slayer, come abbiamo accennato nella recensione di The Hinokami Chronicles 2.

La campagna dell'arena fighter sviluppato da CyberConnect2 si conclude infatti con un entusiasmante crescendo che apre appunto le porte alle battaglie che avranno luogo all'interno del Castello dell'Infinito, e che si preannunciano le più difficili e drammatiche di sempre per Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke e i Pilastri.