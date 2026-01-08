Jujutsu Kaisen, la sigla della Stagione 3 è spettacolare: il video

TOHO animation ha pubblicato la sigla della Stagione 3 di Jujutsu Kaisen, caratterizzata da uno spettacolare mix di sequenze che si alternano sulle note del brano "AIZO" della band giapponese King Gnu.
Si tratta di un pezzo originale e coinvolgente, creato appositamente per questo arco narrativo, che consolida la collaborazione fra l'anime e King Gnu, gruppo che si è fatto efficace interprete delle atmosfere e degli umori che l'opera di Gege Akutami è solita comunicare.
Nelle molteplici carrellate della sigla ritroviamo i personaggi chiave di Jujutsu Kaisen, a partire naturalmente dal protagonista Yoji Itadori, che nel corso della terza stagione si troverà ad affrontare sfide se possibile ancora più difficili.
Anticipata dal film Jujutsu Kaisen: Esecuzione, la Stagione 3 dell'anime dovrebbe fare il proprio debutto sulla piattaforma streaming Crunchyroll a partire da domani, 9 gennaio.
Nel frattempo, qualcosa si muove
Mentre la Stagione 3 di Jujutsu Kaisen si appresta a partire, come detto, dietro le quinte qualcosa si muove: potrebbe essere in arrivo un nuovo gioco sviluppato da CyberConnect2, lo studio giapponese reso celebre dai tie-in di Naruto Shippuden e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.
Si tratta di un risvolto potenzialmente entusiasmante per i tantissimi fan dell'opera di Akutami, visto che il team di sviluppo presieduto da Hiroshi Matsuyama ha dimostrato in più di un'occasione di avere un grandissimo talento quando si tratta di tradurre anime di successo in videogiochi.