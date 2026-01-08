Jujutsu Kaisen, la sigla della Stagione 3 è spettacolare: il video

TOHO animation ha pubblicato la sigla della Stagione 3 di Jujutsu Kaisen, caratterizzata da uno spettacolare mix di sequenze che si alternano sulle note del brano "AIZO" della band giapponese King Gnu.

Si tratta di un pezzo originale e coinvolgente, creato appositamente per questo arco narrativo, che consolida la collaborazione fra l'anime e King Gnu, gruppo che si è fatto efficace interprete delle atmosfere e degli umori che l'opera di Gege Akutami è solita comunicare.

Nelle molteplici carrellate della sigla ritroviamo i personaggi chiave di Jujutsu Kaisen, a partire naturalmente dal protagonista Yoji Itadori, che nel corso della terza stagione si troverà ad affrontare sfide se possibile ancora più difficili.

Anticipata dal film Jujutsu Kaisen: Esecuzione, la Stagione 3 dell'anime dovrebbe fare il proprio debutto sulla piattaforma streaming Crunchyroll a partire da domani, 9 gennaio.