3

Jujutsu Kaisen, la sigla della Stagione 3 è spettacolare: il video

TOHO animation ha pubblicato la spettacolare sigla della terza stagione di Jujutsu Kaisen, che si muove sulle note del brano "AIZO" della band giapponese King Gnu.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/01/2026
Yuji Itadori, il protagonista di Jujutsu Kaisen

TOHO animation ha pubblicato la sigla della Stagione 3 di Jujutsu Kaisen, caratterizzata da uno spettacolare mix di sequenze che si alternano sulle note del brano "AIZO" della band giapponese King Gnu.

Si tratta di un pezzo originale e coinvolgente, creato appositamente per questo arco narrativo, che consolida la collaborazione fra l'anime e King Gnu, gruppo che si è fatto efficace interprete delle atmosfere e degli umori che l'opera di Gege Akutami è solita comunicare.

Nelle molteplici carrellate della sigla ritroviamo i personaggi chiave di Jujutsu Kaisen, a partire naturalmente dal protagonista Yoji Itadori, che nel corso della terza stagione si troverà ad affrontare sfide se possibile ancora più difficili.

Ecco quando uscirà la terza stagione di Jujutsu Kaisen, lo ha svelato un nuovo trailer Ecco quando uscirà la terza stagione di Jujutsu Kaisen, lo ha svelato un nuovo trailer

Anticipata dal film Jujutsu Kaisen: Esecuzione, la Stagione 3 dell'anime dovrebbe fare il proprio debutto sulla piattaforma streaming Crunchyroll a partire da domani, 9 gennaio.

Nel frattempo, qualcosa si muove

Mentre la Stagione 3 di Jujutsu Kaisen si appresta a partire, come detto, dietro le quinte qualcosa si muove: potrebbe essere in arrivo un nuovo gioco sviluppato da CyberConnect2, lo studio giapponese reso celebre dai tie-in di Naruto Shippuden e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Si tratta di un risvolto potenzialmente entusiasmante per i tantissimi fan dell'opera di Akutami, visto che il team di sviluppo presieduto da Hiroshi Matsuyama ha dimostrato in più di un'occasione di avere un grandissimo talento quando si tratta di tradurre anime di successo in videogiochi.

#Anime
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Jujutsu Kaisen, la sigla della Stagione 3 è spettacolare: il video