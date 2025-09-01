Ecco quando uscirà la terza stagione di Jujutsu Kaisen, lo ha svelato un nuovo trailer

Oggi è stato un gran giorno per i fan di Jujutsu Kaisen , che durante un evento live hanno potuto vedere il primo trailer della terza stagione , The Culling Game, con l'annuncio del periodo d'uscita: gennaio 2026. Naturalmente, il filmato è stato anche un modo per vedere delle sequenze inedite della nuova stagione.

Un trailer intenso

Nonostante il trailer sia breve (dura meno di due minuti), riesce a mettere in evidenza l'altissima qualità delle animazioni e mostra degli scampoli di alcune scene cruciali, in particolare il confronto tra Yuta Okkotsu e Yuji Itadori, momento che promette di essere uno dei più intensi della serie.

C'è spazio anche per altri personaggi, come Maki, Yuki e Choso, ma, come detto, il fulcro di tutto è stato il periodo d'uscita, più vicino di quanto molti si aspettassero, considerando gli attuali tempi di produzione di serie simili.

L'annuncio è particolarmente significativo poiché il manga si è concluso alla fine del 2024 e in tanti stanno aspettando le nuove puntate dell'anime per rivivere la storia. Le prime due stagioni sono già disponibili sul servizio di video streaming in abbonamento Crunchyroll, con la terza che sarà pubblicata dallo stesso. Jujutsu Kaisen ha anche un gioco ufficiale, che non è proprio bellissimo.

Jujutsu Kaisen segue le vicende di Yuji Itadori, uno studente liceale che ingerisce per sbaglio un dito maledetto del demone Ryomen Sukuna, diventando il suo ospite. Per evitare di essere ucciso, entra nella scuola di stregoneria Jujutsu per combattere maledizioni e recuperare i restanti frammenti, affrontando nemici sempre più potenti, in classico stile shonen.