Il nuovo game director di Rocksteady è un veterano della serie Assassin's Creed

L'enorme flop di Suicide Squad: Kill the Justice League ha imposto diversi cambiamenti all'interno di Rocksteady , lo studio di sviluppo. Attualmente pare che sia in lavorazione un nuovo gioco single player, che pare abbia trovato il suo game director . Si tratta di Bill Money, un ex veterano di Ubisoft che ha lavorato come Game Director presso Ubisoft Singapore. Money vanta nel suo portfolio diversi titoli della serie Assassin's Creed , come Assassin's Creed: Mirage, Assassin's Creed: Valhalla e Assassin's Creed: Origins.

Nuovo Batman?

La conferma della sua nuova posizione lavorativa è arrivata direttamente dal suo profilo LinkedIn, che come lavoro attuale indica il titolo di Game Director presso Rocksteady, con decorrenza luglio 2025.

Batman in uno dei Batman: Arkham

Da notare che questa non è la prima collaborazione di Money con Warner Bros., visto che in passato ha lavorato come Design Director presso WB Games Montreal (da agosto 2011 a luglio 2014). Tra i progetti di quel periodo ci sono due titoli mobile: LEGO: Legends of Chima Online e Cartoon Universe, nonché Batman: Arkham Origins per PS3, Xbox 360, Wii U e PC.

Anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali sul progetto a cui sta lavorando Money, il fatto che abbia partecipato a un gioco della serie Batman Arkham, che le voci di corridoio continuino a parlare di un nuovo gioco single player di Batman, e che Assassin's Creed sia un franchise di azione in terza persona con mondo aperto e combattimenti corpo a corpo, permette di fare delle ipotesi decisamente mirate verso il Cavaliere Oscuro.

Da notare che a inizio anno, un annuncio di lavoro di Rocksteady cercava un Game Director. Pare che l'abbia trovato.