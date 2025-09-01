Il nuovo game director di Rocksteady è un veterano della serie Assassin's Creed

L'enorme flop di Suicide Squad: Kill the Justice League ha imposto diversi cambiamenti all'interno di Rocksteady, lo studio di sviluppo. Attualmente pare che sia in lavorazione un nuovo gioco single player, che pare abbia trovato il suo game director. Si tratta di Bill Money, un ex veterano di Ubisoft che ha lavorato come Game Director presso Ubisoft Singapore. Money vanta nel suo portfolio diversi titoli della serie Assassin's Creed, come Assassin's Creed: Mirage, Assassin's Creed: Valhalla e Assassin's Creed: Origins.
Nuovo Batman?
La conferma della sua nuova posizione lavorativa è arrivata direttamente dal suo profilo LinkedIn, che come lavoro attuale indica il titolo di Game Director presso Rocksteady, con decorrenza luglio 2025.
Da notare che questa non è la prima collaborazione di Money con Warner Bros., visto che in passato ha lavorato come Design Director presso WB Games Montreal (da agosto 2011 a luglio 2014). Tra i progetti di quel periodo ci sono due titoli mobile: LEGO: Legends of Chima Online e Cartoon Universe, nonché Batman: Arkham Origins per PS3, Xbox 360, Wii U e PC.
Anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali sul progetto a cui sta lavorando Money, il fatto che abbia partecipato a un gioco della serie Batman Arkham, che le voci di corridoio continuino a parlare di un nuovo gioco single player di Batman, e che Assassin's Creed sia un franchise di azione in terza persona con mondo aperto e combattimenti corpo a corpo, permette di fare delle ipotesi decisamente mirate verso il Cavaliere Oscuro.
Da notare che a inizio anno, un annuncio di lavoro di Rocksteady cercava un Game Director. Pare che l'abbia trovato.