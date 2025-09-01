Apple prepara iOS 18.7 per iPhone, debutto previsto a settembre: ecco cosa cambierà

Apple sta preparando iOS 18.7 per gli iPhone compatibili e l'arrivo è previsto a settembre, secondo quanto riportato da alcune fonti. Dopo mesi di beta testing, sappiamo che anche iOS 26 sarà presto disponibile, presumibilmente verso la metà del mese. Vi ricordiamo invece che il 9 si terrà l'evento di presentazione ufficiale dei nuovi iPhone (e non solo). Ma vediamo meglio qualche dettaglio su iOS 18.7, per quali modelli sarà disponibile e cosa cambierà con esattezza.
Disponibilità di iOS 18.7
A riportare queste informazioni è MacRumors, secondo alcune prove scoperte nei registri dei visitatori. Come già anticipato, l'aggiornamento dovrebbe essere disponibile a settembre insieme a iOS 26. Si tratta più che altro di un update legato alla sicurezza, quindi non aspettatevi novità particolarmente rivoluzionarie, piuttosto correzioni per le vulnerabilità di sicurezza. Altri possibili cambiamenti potrebbero essere di poca rilevanza, ma vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori dettagli concreti.
In ogni caso, iOS 18.7 sarà uno degli ultimi aggiornamenti per modelli XS, XS Max e XR, non essendo compatibili con iOS 26. Quest'ultimo è invece compatibile con gli iPhone 11 e i modelli successivi.
In attesa di iOS 26
Manca ormai poco al rilascio ufficiale di iOS 26, che dovrebbe portare con sé diverse novità, come il design Liquid Glass con giochi di trasparenze e nuove applicazioni basate su Apple Intelligence. Da qualche giorno è disponibile la beta 7 per gli sviluppatori, con la funzione Adaptive Power per le notifiche che presenta un nuovo toggle e consente di evitare un eccessivo consumo di batteria.
Come dicevamo, la fase di beta testing è praticamente giunta al termine, con la Beta 5 pubblica disponibile da qualche giorno. Quest'ultima non presenta cambiamenti particolarmente significativi, segno che ormai non resta che attendere l'uscita ufficiale di iOS 26 in versione stabile. Ovviamente continuate a seguirci per scoprire tutti gli aggiornamenti dell'evento Awe Dropping.