Apple prepara iOS 18.7 per iPhone, debutto previsto a settembre: ecco cosa cambierà

Manca ormai poco al rilascio ufficiale di iOS 26 e Apple sta preparando anche iOS 18.7 per i modelli compatibili. Ecco cosa dovrebbe cambiare.

Apple sta preparando iOS 18.7 per gli iPhone compatibili e l'arrivo è previsto a settembre, secondo quanto riportato da alcune fonti. Dopo mesi di beta testing, sappiamo che anche iOS 26 sarà presto disponibile, presumibilmente verso la metà del mese. Vi ricordiamo invece che il 9 si terrà l'evento di presentazione ufficiale dei nuovi iPhone (e non solo). Ma vediamo meglio qualche dettaglio su iOS 18.7, per quali modelli sarà disponibile e cosa cambierà con esattezza.

Disponibilità di iOS 18.7 A riportare queste informazioni è MacRumors, secondo alcune prove scoperte nei registri dei visitatori. Come già anticipato, l'aggiornamento dovrebbe essere disponibile a settembre insieme a iOS 26. Si tratta più che altro di un update legato alla sicurezza, quindi non aspettatevi novità particolarmente rivoluzionarie, piuttosto correzioni per le vulnerabilità di sicurezza. Altri possibili cambiamenti potrebbero essere di poca rilevanza, ma vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori dettagli concreti. Trapela un nuovo accessorio per iPhone 17: un laccetto magnetico pensato per integrarsi con le custodie ufficiali In ogni caso, iOS 18.7 sarà uno degli ultimi aggiornamenti per modelli XS, XS Max e XR, non essendo compatibili con iOS 26. Quest'ultimo è invece compatibile con gli iPhone 11 e i modelli successivi.