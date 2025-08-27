Il logo dell’evento di Apple conferma i colori degli iPhone 17 Pro e 17 Air

Il logo dell'evento di Apple sarebbe legato alle nuove colorazioni degli iPhone 17 Pro e 17 Air. Il termine "Awe Dropping", invece, si riferisce al design ultrasottile del 17 Air.

È ufficiale, Apple ha confermato la data del suo prossimo keynote con i riflettori puntati sugli attesi iPhone 17. Ebbene, dal logo dell'evento emergono piccoli indizi legati alla nuova gamma di smartphone, secondo quanto riportato anche da Mark Gurman. I colori del logo sarebbero infatti legati all'iPhone 17 Pro e al modello iPhone 17 Air, ma vediamo meglio i dettagli.

Piccoli indizi Mark Gurman ha condiviso l'annuncio di Apple attraverso il suo account X. Secondo lui, il logo Apple riflette i colori dei nuovi smartphone. In particolare, il colore arancione sarebbe legato ai modelli iPhone 17 Pro, mentre il blu alluce al colore dell'iPhone 17 Air. Di conseguenza, le precedenti indiscrezioni si rivelerebbero veritiere. La tonalità blu della variante Air potrebbe essere simile a quella del MacBook Air M4, ma ovviamente possiamo solo attendere eventuali conferme o smentite. In ogni caso, secondo Gurman il termine "Awe Dropping", riferito all'evento, farebbe pensare a una novità assoluta per quanto concerne il design e la sottigliezza dell'iPhone 17 Air, una sorta di protagonista vero e proprio che potrebbe sorprendere i clienti. Questo prodotto dovrebbe essere infatti più sottile e leggero, seppur con compromessi in termini di fotocamera e autonomia. iPhone 17 in arrivo: Apple conferma la data dell'evento e promette sorprese