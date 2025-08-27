La GPU MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 3X OC è in offerta su Amazon

La scheda video MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC è acquistabile su Amazon a 549,00€, invece di 789,00€. L'offerta fa parte delle promozioni Back to School di NVIDIA e include spedizione gratuita e reso senza costi. Acquistala da questo link oppure tramite il box qui sotto. La RTX 5070 di MSI appartiene alla nuova generazione di GPU basate su architettura NVIDIA Blackwell, pensata per offrire prestazioni elevate sia in 4K che in QHD. La versione VENTUS 3X OC è dotata di 12 GB di memoria GDDR7 a 28 Gbps e di un sistema di raffreddamento a tripla ventola Torx Fan 5.0, con backplate in metallo per una dissipazione ottimale e una maggiore resistenza strutturale.

DLSS 4 e Ray Tracing di nuova generazione

Questa scheda integra le ultime tecnologie di rendering neurale, tra cui DLSS 4 con Multi Frame Generation e Ray Reconstruction, che migliorano qualità visiva e frame rate nei giochi supportati. In abbinamento al ray tracing di ultima generazione, la RTX 5070 consente di godere di mondi virtuali più realistici e fluidi, con un vantaggio competitivo nei titoli eSport grazie anche a NVIDIA Reflex 2 per la riduzione della latenza.

La GPU in sconto

Il modello MSI offre inoltre il software Afterburner per un controllo avanzato di overclock e gestione termica, e la compatibilità con MSI App Player, sviluppato in collaborazione con BlueStacks, per integrare il gaming mobile su PC. La connettività comprende DisplayPort 2.1b e HDMI 2.1b, garantendo la massima flessibilità per monitor di nuova generazione e setup multi-display.

Con il suo equilibrio tra prestazioni, raffreddamento efficiente e funzioni AI, la MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 3X OC rappresenta una scelta eccellente per chi vuole aggiornare il proprio PC da gaming in vista della nuova stagione. L'offerta Back to School di Amazon e NVIDIA la rende ancora più interessante per studenti e appassionati.