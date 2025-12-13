Half-Life 3 sarà un gioco di lancio di Steam Machine, per questo non è stato ancora annunciato?

Nell'ultima puntata del podcast Insider Gaming Weekly, il giornalista Mike Straw ha riferito che, stando alle sue fonti, Half-Life 3 sarà un gioco di lancio di Steam Machine ed è anche e soprattutto per questo motivo che Valve ancora non si è decisa ad annunciarlo ufficialmente.

"Ogni data che mi è stata riferita da ogni giornalista con cui mi sono confrontato, da ogni creator che segue la vicenda e ha indagato, è ormai trascorsa", ha spiegato Straw in merito all'atteso annuncio. Ad ogni modo, "tutte le persone con cui ho parlato sono ancora fermamente convinte che Half-Life 3 sarà un gioco di lancio di Steam Machine."

"C'è però una preoccupazione: non è stata ancora presa una decisione sul prezzo della piattaforma, e ciò sta bloccando qualsiasi altro annuncio. Il motivo è il costo della RAM per PC, che è aumentato del 200%, 300%, 500% rispetto a ottobre, e la situazione continua a peggiorare."

"La finestra di lancio che mi è stata indicata era la primavera del 2026 per Steam Machine, Steam Frame, Steam Controller e Half-Life 3. (...) Alla fine della fiera il gioco esiste, non c'è alcun dubbio. A questo punto è solo una questione di quando, non di se."