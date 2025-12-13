Half-Life 3 sarà un gioco di lancio di Steam Machine, per questo non è stato ancora annunciato?

Nell'ultima puntata del podcast Insider Gaming Weekly, il giornalista Mike Straw ha riferito che, stando alle sue fonti, Half-Life 3 sarà un gioco di lancio di Steam Machine ed è anche e soprattutto per questo motivo che Valve ancora non si è decisa ad annunciarlo ufficialmente.
"Ogni data che mi è stata riferita da ogni giornalista con cui mi sono confrontato, da ogni creator che segue la vicenda e ha indagato, è ormai trascorsa", ha spiegato Straw in merito all'atteso annuncio. Ad ogni modo, "tutte le persone con cui ho parlato sono ancora fermamente convinte che Half-Life 3 sarà un gioco di lancio di Steam Machine."
"C'è però una preoccupazione: non è stata ancora presa una decisione sul prezzo della piattaforma, e ciò sta bloccando qualsiasi altro annuncio. Il motivo è il costo della RAM per PC, che è aumentato del 200%, 300%, 500% rispetto a ottobre, e la situazione continua a peggiorare."
"La finestra di lancio che mi è stata indicata era la primavera del 2026 per Steam Machine, Steam Frame, Steam Controller e Half-Life 3. (...) Alla fine della fiera il gioco esiste, non c'è alcun dubbio. A questo punto è solo una questione di quando, non di se."
Half-Life 3 e Steam Machine sono legati
Si è parlato con insistenza, nelle scorse settimane, del fatto che Half-Life 3 verrà annunciato entro la fine dell'anno, ma è chiaro che i nuovi fattori in ballo potrebbero far cambiare i piani di Valve in merito al reveal ufficiale dell'atteso sequel.
"Tutti i segnali indicavano un annuncio a dicembre", ha spiegato Straw. "Poi è scoppiato il caos, e credo che tutto sia legato a questa preoccupazione. La Steam Machine doveva uscire nel primo trimestre, verso la fine del Q1 2026, ma sto iniziando a chiedermi se questo hardware non verrà rinviato."
"Posso dirvi che le persone con cui ho parlato non sono fonti qualunque (...), bensì le stesse che mi hanno fornito dettagli su Madden (...) le stesse che mi hanno fornito informazioni sul gioco de Il Signore degli Anelli in sviluppo, di cui ho parlato. Non sono persone a caso, e sono ancora convinte che Half-Life 3 arriverà in primavera."