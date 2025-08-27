0

Espositore delle carte Pokémon di Scarlatto e Violetto - Cronoforze in italiano è al prezzo minimo su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un Espositore delle carte Pokémon di Scarlatto e Violetto - Cronoforze in italiano, che si trova ora al prezzo più basso di sempre per la piattaforma.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/08/2025
Espositore di buste dell'espansione Scarlatto e Violetto - Cronoforze in versione italiana, con 18 buste e lo sconto del 20%

Collezionare carte Pokémon può essere costoso, ma per fortuna ci sono sempre alcuni sconti interessanti, come ad esempio sull'Espositore di buste dell'espansione Scarlatto e Violetto - Cronoforze in versione italiana, con 18 buste. Si tratta di una esclusiva di Amazon che possiamo comprare a un -20% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma e la spedizione è gestita da Amazon, con consegna rapida e sicura.

Cosa è incluso in questo Espositore di carte Pokémon

Questo Espositore ci propone 18 buste con ognuna 10 carte, compresa una carta Energia base e una carta codice per il GCC Pokémon Live. In questo set potete trovare anche i nuovi Pokémon Tempo Passato e Tempo Futuro come Acquecrespe-ex, Furiatonante-ex, Fogliaferrea-ex e Capoferreo-ex.

L'Espositore di Scarlatto e Violetto - Cronoforze
Ci sono poi le carte Asso Tattico con effetti unici e potenti, più una dozzina di Pokémon-ex, compresi anche dei Teracristal con tipo diverso dal solito. Ripetiamo che le carte sono in italiano.

