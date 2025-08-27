Huawei Mate XTs: in arrivo un nuovo pieghevole a tre pieghe con supporto alla penna

Il Mate XT, presentato in precedenza, aveva già dimostrato le potenzialità della tecnologia a tre pannelli, proponendo un formato innovativo capace di trasformare lo smartphone in un dispositivo dalle dimensioni vicine a quelle di un piccolo tablet. Con la nuova versione, Huawei intende consolidare questa soluzione e introdurre funzionalità aggiuntive in grado di ampliare le modalità d'uso del dispositivo.

Se da Samsung si attende ancora il debutto del primo modello a tre pieghe, previsto genericamente entro l'anno, Huawei ha deciso di anticipare i tempi. L'azienda cinese ha ufficializzato la presentazione del Mate XTs , il suo secondo smartphone pieghevole in tre parti che verrà svelato il prossimo 4 settembre.

Huawei Mate XTs con supporto alla penna

Tra le novità già anticipate spicca il supporto alla penna, una caratteristica che potrebbe fare la differenza per chi utilizza lo smartphone anche per attività creative o professionali. La compatibilità con uno stilo rende infatti più naturale la scrittura a mano libera, il disegno digitale e l'annotazione rapida di documenti o immagini. Una funzione che, se ben implementata, può avvicinare l'esperienza d'uso a quella di un tablet dedicato alla produttività.

La scelta di integrare la penna segue una tendenza già consolidata in altri segmenti: diversi modelli pieghevoli e non hanno infatti introdotto negli ultimi anni il supporto agli accessori di input, riscontrando un buon interesse tra gli utenti che cercano versatilità. L'obiettivo di Huawei sembra quindi quello di differenziare il Mate XTs rispetto alla concorrenza, offrendo uno strumento adatto a chi desidera sfruttare al massimo l'ampia superficie dello schermo quando è completamente aperto.

Il tempismo dell'annuncio non è casuale. Samsung, leader nel settore dei pieghevoli, non ha ancora portato sul mercato un modello a tre pannelli. Questa finestra di attesa rappresenta per Huawei un'opportunità per guadagnare visibilità e rafforzare la propria presenza in un comparto in rapida evoluzione. Al tempo stesso, la presentazione del Mate XTs sarà un banco di prova per misurare il livello di maturità raggiunto dalla tecnologia dei trifoldable, ancora relativamente giovane e complessa dal punto di vista ingegneristico.

Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Huawei annuncia l'evento di presentazione della serie Watch GT 6 e altri nuovi dispositivi a Parigi.