Expedition 33 è solo l'inizio: Clair Obscur è una serie e sono in programma nuovi giochi

Intervistato dal canale YouTube MrMattyPlays, Broche ha chiarito che "Clair Obscur" è il nome della serie , mentre "Expedition 33" è solo una delle storie che ne fanno parte . Ha aggiunto che, sebbene sia ancora troppo presto per svelare i progetti futuri dello studio, una cosa è certa: "questa non è la fine di Clair Obscur".

Guillaume Broche, il director di Clair Obscur: Expedition 33 e CEO di Sanfall Entertainment, ha svelato che l'acclamato GDR è solo il primo titolo di un franchise che si espanderà in futuro con nuovi giochi e nuove storie .

Un sequel o un gioco slegato da Expedition 33?

"Clair Obscur è il nome del franchise", ha dichiarato Broche. "Expedition 33 è una delle storie che vogliamo raccontare all'interno di questo universo. È ancora troppo presto per annunciare esattamente come sarà e quale sarà il concept, ma una cosa è certa: questo non è la fine del franchise Clair Obscur."

Ma cosa possiamo aspettarci dal prossimo Clair Obscur? Un seguito narrativamente collegato a Expedition 33 o un'esperienza completamente nuova? Broche non ha fornito dettagli concreti, ma ha lasciato intendere che potrebbe non trattarsi di un sequel diretto, spiegando che tende a dimenticare i lavori precedenti quando "scrive dei sequel".

Considerando che Broche ha più volte citato Final Fantasy come fonte d'ispirazione, Clair Obscur potrebbe evolversi in una serie antologica, in cui ogni gioco propone un mondo, una trama e dei personaggi completamente nuovi, pur mantenendo uno stile coerente con l'identità del franchise.

Per ora, non resta che attendere. Ma è probabile che, visto che Expedition 33 è arrivato sul mercato da relativamente pochissimi mesi, serviranno anni prima di scoprire quale sarà il futuro di questo franchise.