Il set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr è al prezzo minimo storico su Amazon

Ci sono gli appassionati di Lego, ci sono quelli de Il Signore degli Anelli e c'è chi ama entrambe le categorie d'opere d'arte: se anche voi siete tra di essi, allora non riuscirete a resistere alla promozione di Amazon Italia per il set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr (10333), con propone uno sconto di 70€ rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni segnalato da Amazon è 459,99€, quindi lo sconto attuale è del 15%. Il prezzo proposto al momento della scrittura (390,98€) è il più basso di sempre per la piattaforma. La spedizione è gestita direttamente da Amazon per la massima sicurezza e rapidità.

I dettagli sul set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr

LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr propone un totale di 5471 pezzi che permettono di creare una replica della fortezza con l'Occhio di Sauron; una volta costruito, è largo 45 cm e alto 83 cm. Al propone interno include anche 10 minifigure dei personaggi LEGO de Il Signore degli Anelli, tra cui Sauron, la Bocca di Sauron, un Orco, Frodo, Sam e Gollum e Gothmog.

Alcune delle stanze del set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr

Si tratta di un set con varie funzioni, visto che il cancello nero è automatizzato, l'Occhio di Sauron si illumina e propone svariate stanze dettagliate come una fucina di armi, una sala del trono e una prigione. Include poi diversi accessori come armature e gli elmi della Bocca di Sauron e di Sauron, oltre all'Unico Anello, la luce di Eärendil e la mazza di Sauron.