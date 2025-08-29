Trapela un nuovo accessorio per iPhone 17: un laccetto magnetico pensato per integrarsi con le custodie ufficiali

Spuntano nuove indiscrezioni sugli iPhone 17, in particolare su un accessorio inedito: un laccetto magnetico disponibile con le custodie ufficiali. Queste informazioni arrivano dal leaker Majin Bu che, con un articolo approfondito, ha svelato una serie di dettagli interessanti. Crossbody Strap, così viene chiamato, sarebbe un laccetto in nylon intrecciato che presenta un "nucleo metallico flessibile" e che lo rende di conseguenza magnetico su tutta la sua lunghezza. Questo accessorio è compatibile con le custodie ufficiali ed è pensato per eliminare qualsiasi tipo di laccetto secondario. Ecco tutti i dettagli.