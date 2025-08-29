Trapela un nuovo accessorio per iPhone 17: un laccetto magnetico pensato per integrarsi con le custodie ufficiali

Spuntano nuove indiscrezioni sugli iPhone 17, in particolare su un accessorio inedito: un laccetto magnetico disponibile con le custodie ufficiali. Queste informazioni arrivano dal leaker Majin Bu che, con un articolo approfondito, ha svelato una serie di dettagli interessanti. Crossbody Strap, così viene chiamato, sarebbe un laccetto in nylon intrecciato che presenta un "nucleo metallico flessibile" e che lo rende di conseguenza magnetico su tutta la sua lunghezza. Questo accessorio è compatibile con le custodie ufficiali ed è pensato per eliminare qualsiasi tipo di laccetto secondario. Ecco tutti i dettagli.
Il laccetto
Il leaker Majin Bu sostiene che il laccetto presenta un "sistema magnetico innovativo" che quindi si integrerà con le custodie ufficiali dei nuovi iPhone 17. Alle estremità sono presenti degli anelli polarizzati in senso opposto, che dovrebbero quindi garantire una presa robusta e sicura, nonché un aggancio intuitivo e immediato. Ciò significa eliminare la necessità di ganci o asole tradizionali, e sarebbe un accessorio molto utile anche per sfruttare appieno le fotocamere nel massimo della sicurezza.
Proprio qualche settimana fa il leaker aveva mostrato le confezioni dei case TechWoven, all'interno dei quali compariva la dicitura "compatibile con Crossbody Strap". Per ora non abbiamo informazioni specifiche sulla lunghezza del prodotto, che a questo punto potrebbe anche fungere da tracolla piuttosto che da laccetto da polso, dato il nome del prodotto. In ogni caso, dovrebbe essere compatibile non solo con gli iPhone 17, ma anche con la custodia degli AirPods Pro 3.
Possibile variante in silicone
Secondo quanto riportato, i laccetti dovrebbero essere in nylon intrecciato, ma non si esclude una variante in silicone, più morbida e flessibile. Secondo "fonti attendibili", dice Majin Bu, la produzione è già iniziata.
Vi ricordiamo che il 9 settembre si terrà l'evento di presentazione dell'iPhone 17, data in cui potrebbero essere mostrati anche i nuovi laccetti. Vi terremo aggiornati con tutti i dettagli in merito.