Quante ore dura Cronos: The New Dawn? Ecco le cifre per programmare l'intenso mese di settembre

Considerando che pare che il tempo non basti mai, è bene fare due conti e capire quante ore potrebbe richiedere Cronos: The New Dawn per essere completato. Per fortuna, gli autori hanno dato una risposta.

Settembre 2025 è un mese denso di uscite videoludice, non solo l'atteso Hollow Knight Silksong. Ad esempio, il giorno successivo rispetto all'indie sarà pubblicato Cronos: The New Dawn . Il 5 settembre i giocatori potranno lanciarsi in questa nuova avventura horror di Bloober Team, reduce dal successo di Silent Hill 2 Remake.

Quante ore dura Cronos: The New Dawn?

Sulla base di quanto detto dai Game Director Wojciech Piejko e Jacek Zięba, Cronos: The New Dawn durerà circa 18 ore. L'informazione in realtà è un po' vecchia (di aprile 2025) e gli autori avevano spiegato che stavano ancora finendo di bilanciare alcuni dettagli.

L'impressione comunque è che vi serviranno non più di venti ore per completare Cronos: The New Dawn, anche se ovviamente molto dipende dal modo in cui ogni utente decide di giocare. Al di là delle potenziali morti e della necessità di ripetere le sezioni, alcuni utenti correranno per certo dritti verso il finale mentre altri si godranno l'atmosfera e cercheranno ogni extra e segreto senza fretta.

Inoltre, Cronos: The New Dawn includerà il New Game Plus, ovvero la possibilità di rigiocare per sbloccare nuovi costumi e accedere a un livello di difficoltà più elevato. Secondo gli autori, inoltre, rigiocare una seconda volta è quasi fondamentale per poter comprendere appieno la storia e il mondo di gioco.

Vi ricordiamo infine che gli sviluppatori di Cronos: The New Dawn hanno parlato del gioco al Future Games Show.