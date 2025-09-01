Le cover trasparenti per iPhone 17 Pro si mostrano in alcuni leak: ecco come saranno

Manca davvero poco alla presentazione dei nuovi iPhone e continuano ad aumentare le indiscrezioni al riguardo. Il noto leaker Majin Bu, stavolta, ha mostrato alcune immagini legate alle cover trasparenti per iPhone 17 Pro, che dovrebbero presentare alcune novità. Si tratta di una fonte piuttosto affidabile che molto spesso ha riportato informazioni rivelatesi poi veritiere, ma ovviamente è giusto prendere ogni indiscrezione con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite. Vediamo quindi come saranno le cover per i modelli Pro.
Trasparenti ma non completamente
Secondo quanto mostrato da Majin Bu, possiamo vedere le nuove cover "Clear Case" per i modelli iPhone 17 Pro. Queste cover presentano un design trasparente progettato per esaltare la finitura di questi modelli, fornendo al contempo "una solida protezione", scrive il leaker. Rispetto allo scorso anno, però, sono stati introdotti alcuni cambiamenti. Queste cover non sono del tutto trasparenti, infatti l'anello bianco del MagSafe viene sostituito da un'area colorata più ampia, in questo caso bianca.
Dovrebbero inoltre essere compatibili con il nuovo laccetto magnetico di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. Pare inoltre che Apple abbia testato design alternativi, con varianti trasparenti ma colorate, che potrebbero essere vendute in futuro. In questo caso si tratterà però di edizioni stagionali limitate, ma ovviamente vi aggiorneremo in merito. Infine, il logo dovrebbe essere riposizionato più in basso.
Le caratteristiche
Il leaker ha riportato alcune delle consuete caratteristiche di queste cover, partendo dalla tecnologia anti-ingiallimento grazie a uno speciale rivestimento e un profilo sottile che conferisce però sicurezza e protezione contro le cadute.
I primi campioni suggeriscono però una possibile suscettibilità a graffi (con l'uso regolare) e una texture troppo liscia e scivolosa. Nulla di particolarmente nuovo, dato che si tratta di classiche problematiche delle cover trasparenti. In ogni caso, non resta che attendere l'evento di presentazione ufficiale per saperne di più.