Le cover trasparenti per iPhone 17 Pro si mostrano in alcuni leak: ecco come saranno

Manca davvero poco alla presentazione dei nuovi iPhone e continuano ad aumentare le indiscrezioni al riguardo. Il noto leaker Majin Bu, stavolta, ha mostrato alcune immagini legate alle cover trasparenti per iPhone 17 Pro, che dovrebbero presentare alcune novità. Si tratta di una fonte piuttosto affidabile che molto spesso ha riportato informazioni rivelatesi poi veritiere, ma ovviamente è giusto prendere ogni indiscrezione con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite. Vediamo quindi come saranno le cover per i modelli Pro.