Metal Gear Solid V, dieci anni da uno dei capitoli più controversi della saga di Kojima

Il primo settembre 2025 questo gioco di luci e ombre ha compiuto 10 anni e noi abbiamo deciso di rendergli omaggio; di celebrare un'opera che - guarda caso - si divide tra eccellenza e incompiutezza , e che nel tempo è divenuta un oggetto di culto capace ancora oggi di far discutere e riflettere.

Se dovessimo racchiudere in un termine il progetto Metal Gear Solid V: The Phantom Pain forse sceglieremmo dualità . Senza dubbio il tema del doppio ha sempre rappresentato un cardine concettuale nella saga firmata da Hideo Kojima, ma nel quinto episodio "solido" questo aspetto sembra coinvolgere un numero ancora maggiore di ambiti della produzione: dalla narrativa (con la vera identità di Big Boss), al gameplay (con due aree principali disponibili); passando per la turbolenta rottura tra il geniale designer giapponese e Konami.

L'epilogo architettato da Kojima ha infatti scatenato un acceso dibattito tra i fan: quello di Metal Gear Solid V è un finale coraggioso che decostruisce il concetto di eroe o un escamotage insoddisfacente? Qualunque sia la risposta - ammesso che ce ne sia una -, quel che è certo è che il percorso attraverso cui si sviluppa l'odissea di Big Boss rende il giocatore non solo uno spettatore, ma addirittura un partecipante attivo alla stessa leggenda che circonda la sfuggente e mitologica figura del "soldato perfetto".

A ogni modo, il vero colpo di scena, o forse la più grande e divisiva controversia, arriva nel finale . Non staremo qui a svelarlo nei dettagli per non rovinare l'esperienza a quei pochi fortunati che ancora devono affrontarla, ma è impossibile dimenticare il modo in cui la narrazione mette in atto un dribbling sorprendente, che tuttavia è riuscito a far sollevare polemiche e storcere nasi.

Conosciuto ora come Venom Snake , il nostro eroe si imbarca così in una missione di vendetta contro il suo ex mentore Zero e, una volta entrati in azione, è facile notare come, a differenza dei capitoli precedenti, The Phantom Pain adotti un approccio narrativo a tratti più "minimalista" e frammentato. La storia si sviluppa infatti principalmente attraverso registrazioni audio che il giocatore può ascoltare in qualsiasi momento, anche mentre è in missione; un espediente, questo, che se da un lato permette di non interrompere l'azione, dall'altro finisce a volte per diluire un po' l'impatto emotivo di alcuni eventi, lasciando all'utente il compito di assemblare i pezzi del puzzle narrativo.

La storia di The Phantom Pain si mette in moto nove anni dopo gli eventi del prologo, Ground Zeroes , con Big Boss che si risveglia da un profondo coma e scopre due cose: che il suo braccio sinistro è stato amputato e che il suo ex gruppo militare, i Militaires Sans Frontières, è stato distrutto.

La rivoluzione del gameplay

Con la sua pubblicazione, The Phantom Pain spazza via le convenzioni degli episodi che lo hanno preceduto - che si basavano su mappe più o meno lineari e percorsi predefiniti -, per aprirsi finalmente a un mondo di gioco aperto. Questa scelta non rappresenta però solo un cambiamento di scala, ma una vera e propria rivoluzione filosofica che trasforma ogni missione in un campo di battaglia in cui il giocatore ha totale e assoluta libertà di approccio.

La Mother Base è certamente uno dei fulcri dell'esperienza offerta da Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

L'avventura di Big Boss recupera di fatto ciò che aveva solo accennato Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, accrescendo le dimensioni e soprattutto aumentando le possibilità: la strada per il successo non è più infatti una e una soltanto; ora è possibile scegliere di attaccare frontalmente, sfruttare la furtività notturna, pianificare un'infiltrazione silenziosa diurna, o persino sabotare l'equipaggiamento nemico e fuggire, lasciando che il caos faccia il lavoro sporco.

Il cuore pulsante di questa libertà risiede ovviamente nel sistema Fulton già introdotto da Peace Walker, una meccanica ingegnosa utile a recuperare e inviare alla Mother Base ogni tipo di risorsa, tra cui soldati, veicoli, postazioni di artiglieria e persino animali selvatici. Ogni elemento portato a casa serve così a potenziare armi, a sviluppare gadget e a migliorare le strutture del nostro quartier generale (ulteriormente ampliabile tramite le FOB), contribuendo ad affiancare una profonda fase manageriale a quella attiva sul campo.

In Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Snake può affrontare la missione insieme a un veicolo o a un compagno

Ed è proprio in questo secondo aspetto che si ritrova un'ulteriore manifestazione di quella dualità che abbiamo anticipato nell'introduzione: lungo i deserti dell'Afghanistan o nelle umide zone al confine tra Angola e Zaire, Snake non deve più infatti agire da solo, ma ha la facoltà di portare con sé o di chiamare in aiuto dei compagni. Al D-Horse - perfetto per spostarsi velocemente - e al D-Dog - utile per rivelare la posizione dei nemici -, si affiancano infatti il D-Walker e soprattutto Quiet, cecchina infallibile e spalla abilissima nel creare diversivi e colpire dalla distanza.