Un nuovo video ci spiega Hell is Us in 90 secondi

Vediamo questo nuovo video di Hell is Us, che ci spiega il gioco in soli 90 secondi, lasciandoci anche il tempo di elaborare.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   01/09/2025
Un personaggio di Hell if Us
Hell is Us
Hell is Us
L'editore Nacon ha pubblicato un nuovo video di Hell is Us in cui prova a spiegare il gioco in circa 90 secondi, mostrando anche del gameplay inedito. Sviluppato da Rogue Factor, questo nuovo gioco di ruolo d'azione uscirà il 4 settembre 2025 su PlayStation 5, Windows e Xbox Series X e S.

Il filmato spiega che Hell is Us è ambientato in un paese isolato, devastato da una guerra civile e colpito da una misteriosa calamità. Questo cataclisma ha dato origine a creature soprannaturali simili a statue che infestano il mondo. Il protagonista, di nome Rémi, si avventura per questi territori ostili per scoprire i segreti del suo passato.

La narrazione esplora il tema della violenza umana come un ciclo perpetuo alimentato dalle passioni e dalle emozioni.

"Hell is Us" mescola combattimenti corpo a corpo con l'esplorazione di un mondo semi-aperto. I giocatori dovranno affrontare creature ultraterrene utilizzando un arsenale di armi come spade, lance e asce, ognuna con uno stile di combattimento specifico. Avranno un drone come alleato, che distrarrà i nemici aiutandoli a sopravvivere.

Una delle caratteristiche distintive di Hell is Us è la totale assenza di mappa, bussola o indicatori di missione sullo schermo. Questa scelta di design, ispirata ai giochi degli anni '90, mira a incoraggiare i giocatori a usare il proprio istinto per esplorare e a prendere decisioni in autonomia, rendendo ogni scoperta un'esperienza personale.

Il team di sviluppo, Rogue Factor, è noto per titoli come Mordheim: City of the Damned. Il direttore creativo del progetto è Jonathan Jacques-Belletête, già art director di Deus Ex: Human Revolution e Deus Ex: Mankind Divided. L'ispirazione per l'atmosfera e le tematiche del gioco proviene dal film Annihilation e dalla trilogia letteraria "Southern Reach" di Jeff VanderMeer.

