Un nuovo video ci spiega Hell is Us in 90 secondi

L'editore Nacon ha pubblicato un nuovo video di Hell is Us in cui prova a spiegare il gioco in circa 90 secondi , mostrando anche del gameplay inedito. Sviluppato da Rogue Factor, questo nuovo gioco di ruolo d'azione uscirà il 4 settembre 2025 su PlayStation 5, Windows e Xbox Series X e S.

Il filmato spiega che Hell is Us è ambientato in un paese isolato, devastato da una guerra civile e colpito da una misteriosa calamità. Questo cataclisma ha dato origine a creature soprannaturali simili a statue che infestano il mondo. Il protagonista, di nome Rémi, si avventura per questi territori ostili per scoprire i segreti del suo passato.

La narrazione esplora il tema della violenza umana come un ciclo perpetuo alimentato dalle passioni e dalle emozioni.

"Hell is Us" mescola combattimenti corpo a corpo con l'esplorazione di un mondo semi-aperto. I giocatori dovranno affrontare creature ultraterrene utilizzando un arsenale di armi come spade, lance e asce, ognuna con uno stile di combattimento specifico. Avranno un drone come alleato, che distrarrà i nemici aiutandoli a sopravvivere.

Una delle caratteristiche distintive di Hell is Us è la totale assenza di mappa, bussola o indicatori di missione sullo schermo. Questa scelta di design, ispirata ai giochi degli anni '90, mira a incoraggiare i giocatori a usare il proprio istinto per esplorare e a prendere decisioni in autonomia, rendendo ogni scoperta un'esperienza personale.

Il team di sviluppo, Rogue Factor, è noto per titoli come Mordheim: City of the Damned. Il direttore creativo del progetto è Jonathan Jacques-Belletête, già art director di Deus Ex: Human Revolution e Deus Ex: Mankind Divided. L'ispirazione per l'atmosfera e le tematiche del gioco proviene dal film Annihilation e dalla trilogia letteraria "Southern Reach" di Jeff VanderMeer.