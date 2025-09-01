Hell is Us è un ottimo gioco, stando ai voti della critica

Sono emersi i primi voti della critica dell'action adventure Hell is Us e sono generalmente molto buoni o ottimi, per un gioco che pare aver centrato quasi tutti i suoi obiettivi. L'unica sua sfortuna è la data d'uscita, il 4 settembre, che coincide con quella di Hollow Knight: Silksong. Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia. Intanto può godersi giudizi che vanno dal quasi punteggio pieno di GameOnly (9,5 / 10), al 7 su 10 di Gameliner, con una grande prevalenza di 8. Insomma, non è perfetto, ma è da considerare.
L'elenco dei voti
Le recensioni più entusiaste parlano di un eccezionale mondo labirintico, tutto da esplorare, di un un sistema di combattimento ben fatto, di una difficoltà elevata e di una storia piena di misteri da risolvere.
Altri hanno applaudito a come Hell is Us affronta il tema della depravazione umana e le conseguenze delle azioni della nostra specie. Tra i difetti indicati dalle recensioni più critiche, spicca una certa ripetitività dei nemici e alcune scelte di design, come la mancanza di mappa e scorciatoie, che sono il suo maggiore punto di forza, ma anche il suo limite più grande.
Ora, comunque, bando alle ciance e guardiamo l'elenco dei voti:
- GameOnly: 9.5 / 10
- Shacknews: 9 / 10
- Push Square: 9 / 10
- PlayStation Universe: 9 / 10
- SteamDeckHQ: 4.5 / 5
- Loot Level Chill: 9 / 10
- DualShockers: 8.5 / 10
- Checkpoint Gaming: 8.5 / 10
- The Nerd Stash: 8.5 / 10
- Pizza Fria: 8.3 / 10
- Gameblog: 8 / 10
- GamePro: 80 / 100
- TheXboxHub: 4 / 5
- PPE.pl: 8 / 10
- Play Watch Read: 8 / 10
- Digitec Magazine: 4 / 5
- Hey Poor Player: 4 / 5
- Console Creatures: 8 / 10
- Xbox Achievements: 75%
- Gamepressure: 7.5 / 10
- GAMES.CH: 75%
- GameSpot: 7 / 10
- GameFM: 7 / 10
- Gameliner: 3.5 / 5
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hell is Us è in uscita per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.