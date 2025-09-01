9

Hell is Us è un ottimo gioco, stando ai voti della critica

Sono usciti i voti della critica di Hell is Us, che parlano di un ottimo gioco, complessivamente, pur con qualche incertezza.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   01/09/2025
Uno dei personaggi di Hell is Us
Hell is Us
Hell is Us
Sono emersi i primi voti della critica dell'action adventure Hell is Us e sono generalmente molto buoni o ottimi, per un gioco che pare aver centrato quasi tutti i suoi obiettivi. L'unica sua sfortuna è la data d'uscita, il 4 settembre, che coincide con quella di Hollow Knight: Silksong. Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia. Intanto può godersi giudizi che vanno dal quasi punteggio pieno di GameOnly (9,5 / 10), al 7 su 10 di Gameliner, con una grande prevalenza di 8. Insomma, non è perfetto, ma è da considerare.

L'elenco dei voti

Le recensioni più entusiaste parlano di un eccezionale mondo labirintico, tutto da esplorare, di un un sistema di combattimento ben fatto, di una difficoltà elevata e di una storia piena di misteri da risolvere.

Altri hanno applaudito a come Hell is Us affronta il tema della depravazione umana e le conseguenze delle azioni della nostra specie. Tra i difetti indicati dalle recensioni più critiche, spicca una certa ripetitività dei nemici e alcune scelte di design, come la mancanza di mappa e scorciatoie, che sono il suo maggiore punto di forza, ma anche il suo limite più grande.

Ora, comunque, bando alle ciance e guardiamo l'elenco dei voti:

  • GameOnly: 9.5 / 10
  • Shacknews: 9 / 10
  • Push Square: 9 / 10
  • PlayStation Universe: 9 / 10
  • SteamDeckHQ: 4.5 / 5
  • Loot Level Chill: 9 / 10
  • DualShockers: 8.5 / 10
  • Checkpoint Gaming: 8.5 / 10
  • The Nerd Stash: 8.5 / 10
  • Pizza Fria: 8.3 / 10
  • Gameblog: 8 / 10
  • GamePro: 80 / 100
  • TheXboxHub: 4 / 5
  • PPE.pl: 8 / 10
  • Play Watch Read: 8 / 10
  • Digitec Magazine: 4 / 5
  • Hey Poor Player: 4 / 5
  • Console Creatures: 8 / 10
  • Xbox Achievements: 75%
  • Gamepressure: 7.5 / 10
  • GAMES.CH: 75%
  • GameSpot: 7 / 10
  • GameFM: 7 / 10
  • Gameliner: 3.5 / 5

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hell is Us è in uscita per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

