Il nuovo film di Avatar: La Leggenda di Aang è "completo": il creatore dice che è "fantastico"

I creatori originali della serie animata di Avatar, Michael DiMartino e Bryan Konietzko, sono tornati a occuparsi del franchise all'interno degli Avatar Studios per dare vita a progetti animati del tutto nuovi; il primo di questi lavori sarà una nuova storia incentrata su Aang e gli altri personaggi in età adulta.

Tale racconto prenderà la forma di un film di animazione che è ora completo.