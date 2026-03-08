0

Il nuovo film di Avatar: La Leggenda di Aang è "completo": il creatore dice che è "fantastico"

Se dopo anni ancora non avete messo da parte la vostra passione per La Leggenda di Aang, sappiate che c'è una buona notizia per voi: il nuovo film animato dedicato ad Avatar è completo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/03/2026
I creatori originali della serie animata di Avatar, Michael DiMartino e Bryan Konietzko, sono tornati a occuparsi del franchise all'interno degli Avatar Studios per dare vita a progetti animati del tutto nuovi; il primo di questi lavori sarà una nuova storia incentrata su Aang e gli altri personaggi in età adulta.

Tale racconto prenderà la forma di un film di animazione che è ora completo.

I dettagli sul film di Avatar: La Leggenda di Aang

Il titolo originale è The Legend of Aang: The Last Airbender (La Leggenda di Aang: L'ultimo dominatore dell'aria, in traduzione diretta) ed è previsto per l'autunno 2026 su Paramount+, senza arrivare nelle grandi sale.

Il titolo di The Legend of Aang: The Last Airbender
Il titolo di The Legend of Aang: The Last Airbender

In un recente aggiornamento da parte del co-creatore Konietzko, è stato affermato che il film "è completo, è fantastico e non vediamo l'ora di condividerlo con tutti".

Al momento non abbiamo visto nulla della pellicola, se non il logo che trovate poco sopra. Considerando però che la produzione è stata completata, possiamo supporre che tra non molto cominceranno ad arrivare i primi contenuti promozionali.

Ricordiamo infine che la seconda stagione di Avatar: La leggenda di Aang si mostra con un trailer e svela chi interpreta Toph.

