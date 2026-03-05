Suikoden: The Anime ha un trailer di presentazione e un periodo di uscita

Come dice il nome stesso, Suikoden: The Anime è l'adattamento in animazione della celebre serie di RPG nipponici da parte di Konami e in particolare del secondo capitolo, che si presenta con un primo trailer e ha ora un periodo di uscita.
Suikoden: The Anime arriverà ad ottobre 2026 e porterà sugli schermi una versione animata in particolare di Suikoden 2, riprendendo la storia del gioco ma adattandola in maniera da essere raccontata al meglio in questa nuova forma.
Il trailer, visibile qui sotto, per il momento è in giapponese, in attesa di vedere una versione internazionale: anche il periodo di uscita si riferisce al lancio in patria ma la produzione dovrebbe comunque arrivare anche altrove nello stesso periodo.
La versione animata di Suikoden 2
La storia riprende dunque quella di Suikoden 2, compresa la questione delle 108 stelle da trovare da parte dei due giovani eroi Riliu e Jowy dal Regno delle Highlands, nel nord-est della regione di Dunan.
"I due guardavano lo stesso cielo stellato, dormivano nella stessa tenda e credevano nello stesso futuro. Una volta terminati i combattimenti e conclusa la notte, la loro vita quotidiana sarebbe sicuramente tornata alla normalità", si legge nell'incipit dell'anime.
"Contrariamente alle loro speranze, i due ragazzi vengono trascinati nel vortice del destino, guidati dalle fiamme della guerra. I ragazzi impotenti raggiungono e afferrano un potere immenso. Mentre le 108 stelle brillano luminose nell'orizzonte cupo, i ragazzi avanzano, ciascuno con le proprie convinzioni, per una domanda senza risposta".
Prodotto da Konami, Suikoden: The Anime sfrutta diversi elementi interni al publisher come il character designer Fumi Ishikawa in collaborazione con Ryo Yamauchi e la produzione generale affidata alla divisione Konami Animation insieme a NBCUniversal Entertainment Japan.
Di recente, Konami ha dato il via a un rilancio della serie, a partire dalla rielaborazione dei primi due capitoli con Suikoden 1&2 HD Remaster.