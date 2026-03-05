Suikoden: The Anime ha un trailer di presentazione e un periodo di uscita

Come dice il nome stesso, Suikoden: The Anime è l'adattamento in animazione della celebre serie di RPG nipponici da parte di Konami e in particolare del secondo capitolo, che si presenta con un primo trailer e ha ora un periodo di uscita.

Suikoden: The Anime arriverà ad ottobre 2026 e porterà sugli schermi una versione animata in particolare di Suikoden 2, riprendendo la storia del gioco ma adattandola in maniera da essere raccontata al meglio in questa nuova forma.

Il trailer, visibile qui sotto, per il momento è in giapponese, in attesa di vedere una versione internazionale: anche il periodo di uscita si riferisce al lancio in patria ma la produzione dovrebbe comunque arrivare anche altrove nello stesso periodo.