L'inquietante The Occultist ha una data di uscita, annunciata da Daedalic

The Occultist ha infine una data di uscita, che arriva dopo un lungo posticipo imposto l'anno scorso: vediamo dunque quando arriverà questa inquietante avventura narrativa.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   05/03/2026
La copertina di The Occultist

Il team Daloar e il publisher Daedalic Entertainment hanno annunciato la data di uscita di The Occultist, l'inquietante avventura narrativa horror in prima persona che racconta la storia di un investigatore del paranormale.

Il gioco sarà disponibile l'8 aprile al prezzo di 29,99$ (in attesa di conoscere il prezzo in euro, che dovrebbe essere grossomodo corrispondente), con una Deluxe Edition comprensiva di un art book digitale da 200 pagine al prezzo di 39,99$.

Dopo essere stato rinviato l'anno scorso, The Occultist si è mostrato lo scorso ottobre con un trailer incentrato sul gameplay di questa inquietante avventura, che ora ha finalmente una data di uscita definitiva.

Una storia oscura

The Occultist è un'avventura horror psicologica che ci mette nei panni di Alan Rebels, un particolare investigatore specializzato nel paranormale, che si ritrova a indagare su un caso complesso in un luogo molto inquietante.

La storia si svolge nell'isola di Godstone, considerata un luogo maledetto, dove Alan deve scoprire la verità su una faccenda alquanto personale: fare luce sulla scomparsa del padre.

Il gioco propone un gameplay che mischia esplorazione, azione stealth e soluzione di enigmi, ovviamente con un alto tasso di tensione dato dalle minacce incombenti di origine oscura che si celano sull'isola.

Il protagonista è dotato di un pendolo mistico che gli permette di interagire con l'ambiente, modificandolo e svelandone i segreti, e con questo dovremo avventurarci tra strade nebbiose e rovine infestate, per scoprire il passato oscuro di un culto che un tempo abitava l'isola.

