eBaseball: Pro Spirit annunciato da Konami e già disponibile, gratis su PC e PS5

eBaseball: Pro Spirit è stato annunciato nelle ore scorse e anche lanciato in contemporanea su PC e PS5 come gioco gratuito free-to-play, con una vera e propria uscita a sorpresa in tutto il mondo, dopo che la versione precedente era rimasta limitata al mercato giapponese.
Si tratta di una simulazione di baseball che segue l'impostazione di eFootball, evoluzione del precedente Professional Baseball Spirits 2024-2025 che era stato lanciato nel 2024 ma era rimasto esclusivamente legato al mercato giapponese, mentre in questo caso il gioco si apre al pubblico globale.
Anche in questo caso si tratta di un gioco free-to-play che consente di entrare in partita gratuitamente, con vari elementi che possono poi essere acquistati attraverso micro-transazioni, secondo il modello già visto con eFootball.
Un motore rinnovato
eBaseball: Pro Spirit è costruito sul nuovo eBaseball Engine, motore appositamente sviluppato da Konami per gestire tutti gli aspetti di questa simulazione di baseball, dalla gestione della palla alla fisica, e presenta delle notevoli evoluzioni tecniche.
La grafica è costruita su Unreal Engine ed è caratterizzata da un notevole livello di realismo, sia per quanto riguarda la riproduzione dei giocatori che degli stadi con tutte le loro caratteristiche.
Non sembrano esserci licenze ufficiali di alto profilo relative alle leghe di baseball reali come l'MLB, almeno per il momento, cosa che può porre in una posizione di svantaggio rispetto a MLB The Show.
Il gioco si propone come una piattaforma in evoluzione che verrà progressivamente espansa, ma tra le caratteristiche già presenti ci sono diversi elementi interessanti.
Troviamo modalità come campionato del mondo, esibizione e possibilità di personalizzare e modificare totalmente la squadra, a partire dai giocatori per arrivare a tutti gli elementi che la caratterizzano.