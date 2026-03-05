eBaseball: Pro Spirit annunciato da Konami e già disponibile, gratis su PC e PS5

eBaseball: Pro Spirit è stato annunciato nelle ore scorse e anche lanciato in contemporanea su PC e PS5 come gioco gratuito free-to-play, con una vera e propria uscita a sorpresa in tutto il mondo, dopo che la versione precedente era rimasta limitata al mercato giapponese.

Si tratta di una simulazione di baseball che segue l'impostazione di eFootball, evoluzione del precedente Professional Baseball Spirits 2024-2025 che era stato lanciato nel 2024 ma era rimasto esclusivamente legato al mercato giapponese, mentre in questo caso il gioco si apre al pubblico globale.

Anche in questo caso si tratta di un gioco free-to-play che consente di entrare in partita gratuitamente, con vari elementi che possono poi essere acquistati attraverso micro-transazioni, secondo il modello già visto con eFootball.