0

Hotel Barcelona riceve oggi l'update "Under New Management" con tante novità

Hotel Barcelona si aggiorna oggi con l'arrivo dell'update "Under New Management", che apporta molte novità al gioco da nuove skin e una sacco di revisioni tecniche e migliorie.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   05/03/2026
La protagonista di Hotel Barcelona
Hotel Barcelona
Hotel Barcelona
Articoli News Video Immagini

Il team White Owls e il publisher Dark Product hanno pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento per Hotel Barcelona, intitolato "Under New Management" e caratterizzato da una grande quantità di novità introdotte nel gioco.

Ci sono alcuni nuovi contenuti, soprattutto nella forma di nuove skin utilizzabili da tutti i giocatori, ma si tratta in gran parte di una revisione generale di tutto l'impianto del gioco, con miglioramenti, raffinamenti e regolazioni al bilanciamento effettuate su un'ampia gamma di aspetti.

Questo dovrebbe comportare un miglioramento generale un po' in tutto il gameplay di Hotel Barcelona, andando dunque a perfezionare un po' un titolo che sotto certi aspetti appariva ancora da sgrezzare inizialmente.

Un gioco tutto nuovo

C'è anche un trailer di presentazione dell'aggiornamento Under New Management che potete vedere qui sotto e riassume un po' le varie caratteristiche di questo ampio update, disponibile per tutti gratuitamente a partire da oggi, 5 marzo.

Per quanto riguarda i nuovi contenuti, si tratta in particolare di cinque skin gratuite per tutti, con vari cross-over:

  • Demonschool Faye
  • Slitterhead Alex
  • Slitterhead Julee
  • Promise Mascot Agency Pinky
  • Promise Mascot Agency Michi

Per il resto, le innovazioni riguardano miglioramenti al sistema di combattimento e di controllo del personaggio, con una revisione dei tempi di ripresa dopo gli attacchi e di evasione, salto, guardia oltre a una riduzione dei tempi delle animazioni in modo da rendere il combattimento più veloce e fluido.

Hotel Barcelona, la recensione del roguelite di Swery e Suda51 che nemmeno i fan dovrebbero giocare Hotel Barcelona, la recensione del roguelite di Swery e Suda51 che nemmeno i fan dovrebbero giocare

È stato rivisto anche il sistema di parata e la gestione della guardia, con anche nuove abilità di parry inserite nell'albero delle abilità e una revisione generale della progressione.

Vari ri-bilanciamenti sono stati poi effettuati ai nemici e ai livelli, oltre anche ai basso, mentre miglioramenti sono stati applicati al multiplayer e a varie sezioni riferite alla "qualità della vita", con nuove opzioni aggiunte.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Hotel Barcelona riceve oggi l'update "Under New Management" con tante novità