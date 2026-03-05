Hotel Barcelona riceve oggi l'update "Under New Management" con tante novità

Ci sono alcuni nuovi contenuti, soprattutto nella forma di nuove skin utilizzabili da tutti i giocatori, ma si tratta in gran parte di una revisione generale di tutto l'impianto del gioco, con miglioramenti, raffinamenti e regolazioni al bilanciamento effettuate su un'ampia gamma di aspetti.

Il team White Owls e il publisher Dark Product hanno pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento per Hotel Barcelona , intitolato "Under New Management" e caratterizzato da una grande quantità di novità introdotte nel gioco.

Un gioco tutto nuovo

C'è anche un trailer di presentazione dell'aggiornamento Under New Management che potete vedere qui sotto e riassume un po' le varie caratteristiche di questo ampio update, disponibile per tutti gratuitamente a partire da oggi, 5 marzo.

Per quanto riguarda i nuovi contenuti, si tratta in particolare di cinque skin gratuite per tutti, con vari cross-over:

Demonschool Faye

Slitterhead Alex

Slitterhead Julee

Promise Mascot Agency Pinky

Promise Mascot Agency Michi

Per il resto, le innovazioni riguardano miglioramenti al sistema di combattimento e di controllo del personaggio, con una revisione dei tempi di ripresa dopo gli attacchi e di evasione, salto, guardia oltre a una riduzione dei tempi delle animazioni in modo da rendere il combattimento più veloce e fluido.

È stato rivisto anche il sistema di parata e la gestione della guardia, con anche nuove abilità di parry inserite nell'albero delle abilità e una revisione generale della progressione.

Vari ri-bilanciamenti sono stati poi effettuati ai nemici e ai livelli, oltre anche ai basso, mentre miglioramenti sono stati applicati al multiplayer e a varie sezioni riferite alla "qualità della vita", con nuove opzioni aggiunte.