Hotel Barcelona svela in ritardo di aver usato l'IA per certi elementi, ma promette che li sostituirà

Hotel Barcelona non ha proprio colpito la critica mondiale (e noi per primi) e ora arriva un altro colpo duro per i giocatori. Con cinque giorni di ritardo rispetto alla pubblicazione, il team ha svelato che alcuni degli elementi all'interno del videogioco sono stati realizzati con l'IA .

Cosa è stato creato dall'IA in Hotel Barcelona

Tramite Steam, il team scrive: "Queste funzionalità saranno rimosse in una prossima patch a favore di contenuti non generati dall'IA. 1) Nelle fasi finali del gioco è possibile trovare cassette VHS che utilizzano voci fuori campo provenienti da un servizio di sintesi vocale basato sull'IA. 2) Su queste cassette è presente un logo per il quale è stata utilizzata l'IA generativa per completarne l'immagine."

Online, ad esempio tramite ResetEra, gli utenti dichiarano che è preoccupante che l'informazione è stata condivisa in ritardo. La cosa dimostra ancora una volta che è quasi sempre più spesso necessario attendere un po' di giorni prima di acquistare un videogioco, dopo l'uscita, per poter avere la certezza che non solo funzioni come dovrebbe ma che non includa elementi IA (sempre che la cosa importi, si intende, ma per molti è un fattore rilevante).

Ricordiamo infine che Suda51 lavora a Romeo is a Dead Man.