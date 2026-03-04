I giochi dell'Humble Choice di marzo sono disponibili, assieme a uno sconto su Resident Evil Requiem

Humble Bundle ha reso disponibile l'Humble Choice di marzo, permettendo agli abbonati di riscattare i giochi e i bonus inclusi nel pacchetto mensile.
La selezione di questo mese non include grandi blockbuster, ma propone comunque titoli molto apprezzati, come l'acclamata avventura con rompicapi Chants of Sennaar, lo strategico in tempo reale Tempest Rising e la versione rimasterizzata di Etrian Odyssey 3. Tra i bonus figura anche uno sconto del 10% su Resident Evil Requiem acquistandolo tramite Humble Store, cumulabile con lo sconto standard riservato agli abbonati (fino al 20% in base ai mesi di iscrizione).
La line-up di Humble Choice di marzo
Di seguito tutti i giochi e i bonus dell'Humble Choice di marzo:
- Tempest Rising
- Chants of Sennaar
- Sworn
- Etrian Odyssey 3 HD
- Bread & Fred
- Zero Hour
- Smalland: Survive the Wild
- Hard West 2
- Un mese di IGN Plus
- 10% di sconto su Resident Evil Requiem (tramite Humble Store)
Ricordiamo che Humble Choice è un servizio in abbonamento che ogni mese propone una selezione di giochi riscattabili su Steam e altri store ufficiali a un prezzo contenuto. L'iscrizione parte da 12,99 euro al mese, con la possibilità di saltare un mese, sospendere l'abbonamento o interromperlo in qualsiasi momento, per poi riattivarlo quando la line-up risulta più interessante.
L'abbonamento include anche altri vantaggi, come lo sconto fino al 20% sugli acquisti dell'Humble Store e l'accesso alla Humble Games Collection, che offre oltre 50 titoli. Inoltre, ogni mese parte dei proventi viene devoluta in beneficenza a un'organizzazione diversa: per marzo, la donazione è destinata al Malala Fund. Per ulteriori informazioni, è disponibile la pagina ufficiale di Humble Choice.