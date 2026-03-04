I giochi dell'Humble Choice di marzo sono disponibili, assieme a uno sconto su Resident Evil Requiem

La selezione di questo mese non include grandi blockbuster, ma propone comunque titoli molto apprezzati, come l'acclamata avventura con rompicapi Chants of Sennaar , lo strategico in tempo reale Tempest Rising e la versione rimasterizzata di Etrian Odyssey 3 . Tra i bonus figura anche uno sconto del 10% su Resident Evil Requiem acquistandolo tramite Humble Store, cumulabile con lo sconto standard riservato agli abbonati (fino al 20% in base ai mesi di iscrizione).

Humble Bundle ha reso disponibile l' Humble Choice di marzo , permettendo agli abbonati di riscattare i giochi e i bonus inclusi nel pacchetto mensile.

La line-up di Humble Choice di marzo

Di seguito tutti i giochi e i bonus dell'Humble Choice di marzo:

Tempest Rising

Chants of Sennaar

Sworn

Etrian Odyssey 3 HD

Bread & Fred

Zero Hour

Smalland: Survive the Wild

Hard West 2

Un mese di IGN Plus

10% di sconto su Resident Evil Requiem (tramite Humble Store)

Ricordiamo che Humble Choice è un servizio in abbonamento che ogni mese propone una selezione di giochi riscattabili su Steam e altri store ufficiali a un prezzo contenuto. L'iscrizione parte da 12,99 euro al mese, con la possibilità di saltare un mese, sospendere l'abbonamento o interromperlo in qualsiasi momento, per poi riattivarlo quando la line-up risulta più interessante.

L'abbonamento include anche altri vantaggi, come lo sconto fino al 20% sugli acquisti dell'Humble Store e l'accesso alla Humble Games Collection, che offre oltre 50 titoli. Inoltre, ogni mese parte dei proventi viene devoluta in beneficenza a un'organizzazione diversa: per marzo, la donazione è destinata al Malala Fund. Per ulteriori informazioni, è disponibile la pagina ufficiale di Humble Choice.