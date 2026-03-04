Lo studio di MindsEye annuncia altri licenziamenti e parla nuovamente di sabotaggi e spionaggio aziendale

In un messaggio pubblicato su LinkedIn, il CEO Mark Gerhard ha definito i nuovi tagli, che si aggiungono a quelli avvenuti la scorsa estate, "una decisione profondamente dolorosa", sostenendo che il flop di MindsEye sarebbe stato aggravato da "spionaggio e sabotaggio organizzato" , per i quali sarebbero state trovate "prove schiaccianti". Gerhard non ha fornito ulteriori dettagli, spiegando che la vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario.

Build a Rocket Boy ha annunciato una nuova ondata di licenziamenti per il team autore di MindsEye , attribuendo la decisione alla difficile situazione dell'industria videoludica e, ancora una volta, a presunti episodi di sabotaggio e spionaggio aziendale.

È in corso un procedimento giudiziario

"Come leader ci assumiamo la responsabilità dei risultati dei nostri progetti e delle decisioni che ne conseguono. Allo stesso tempo, il periodo di lancio è stato influenzato da fattori che vanno oltre le normali sfide operative e un ambiente competitivo", si legge nella dichiarazione.

"Negli ultimi mesi abbiamo lavorato con partner esterni e consulenti legali per indagare sulle attività criminali avvenute attorno al nostro lancio", prosegue la dichiarazione. "Questo lavoro ha richiesto molto più tempo del previsto, ma ha ora prodotto prove schiaccianti di spionaggio organizzato e sabotaggio aziendale ai danni di MindsEye. Poiché la questione si sta avviando verso un procedimento giudiziario, non possiamo ancora condividere pubblicamente tutti i dettagli."

Nel frattempo, il team avrebbe "lavorato instancabilmente per far evolvere il gioco e servire i nostri giocatori", con Gerhard che si dice "incredibilmente orgoglioso della dedizione e della resilienza" dimostrate dagli sviluppatori. Tuttavia, le scarse vendite avrebbero reso inevitabile "lo step brutale e straziante di ridurre nuovamente le dimensioni dello studio per garantire il futuro a lungo termine dell'azienda e dei progetti in sviluppo".

MindsEye è stato accolto molto negativamente al lancio, con numerose segnalazioni di bug e problemi di performance. Si stima che circa 300 sviluppatori siano stati licenziati lo scorso giugno a seguito dell'insuccesso del titolo, ai quali ora si aggiungono i nuovi tagli.

In passato, Gerhard aveva dichiarato che oltre un milione di euro sarebbe stato speso per orchestrare una campagna di sabotaggio contro MindsEye e Build a Rocket Boy, attribuita alla società britannica Ritual Network. Secondo il CEO, la compagnia avrebbe pagato influencer, giornalisti e persino alcuni dipendenti dello studio per danneggiare la reputazione dell'azienda.