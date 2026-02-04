Il nuovo aggiornamento di Mindseye è un "reset del brand e del gioco": è in arrivo anche un'espansione

Sebbene il lancio di MindsEye non sia andato liscio (per usare un eufemismo), lo sviluppatore Build A Rocket Boy è assolutamente deciso a non abbandonare il proprio progetto e ha ora annunciato un nuovo enorme aggiornamento e ha suggerito quella che pare essere una futura espansione.

Le novità per MindsEye

L'aggiornamento viene descritto come un "reset del brand e del gioco". La nuova patch mira a migliorare il ritmo di gioco della campagna principale, rendendo più chiari gli obiettivi di gioco, migliorando l'IA dei nemici, implementando migliori controlli per i giocatori PC, eliminando bug e "molto altro".

"L'aggiornamento 7 è un grande passo avanti per MindsEye e per il nostro studio", ha dichiarato Mark Gerhard, CEO e CTO di Build A Rocket Boy, nel comunicato stampa. "Abbiamo ascoltato, ci siamo mossi rapidamente e stiamo continuando a perfezionare le prestazioni, ad apportare miglioramenti costanti e a introdurre sostanziali potenziamenti al combattimento e al gameplay. Nuovi contenuti sono in fase di sviluppo e siamo impegnati in un progresso costante e significativo. Il nostro obiettivo principale rimane quello di offrire l'esperienza di MindsEye che abbiamo sempre immaginato e quella che i nostri giocatori meritano".

Per i possessori della Deluxe Edition, l'aggiornamento 7 include anche un regalo speciale: la Silva E-Series, un circuito cittadino a Redrock, completo di tribune e spettatori NPC esultanti.

Inoltre, è stata annunciata anche una espansione, insieme a una modalità multigiocatore che sarà disponibile all'interno del sistema chiamato Arcadia, che attualmente è lo spazio dedicato ai contenuti aggiuntivi come le corse in auto, le sfide e le missioni speciali.