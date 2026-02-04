Nintendo festeggerà il 40° anniversario di Zelda? La risposta è il più lungo "no comment" di sempre

Ricordiamo infatti che il primo The Legend of Zelda è stato pubblicato per NES il 21 febbraio 1986 (in Giappone) e nell'agosto 1987 in Nord America e in Europa.

Cosa ha detto Nintendo sull'anniversario di The Legend of Zelda

Durante la più recente riunione finanziaria di Nintendo, secondo la traduzione dal giapponese all'inglese fornita da VGC, a Furukawa è stato chiesto direttamente se la compagnia ha intenzione di celebrare degli anniversari di serie che non siano Super Mario, come il 40esimo di Zelda e il trentesimo di Pokémon, con attività speciali o campagne promozionali.

La risposta è stata la seguente: "Come abbiamo già annunciato durante il 40esimo anniversario di Super Mario Bros., oltre a pubblicare vari nuovi titoli, stiamo esplorando iniziative oltre ai videogiochi, inclusa la pubblicazione di Super Mario Galaxy - Il Film".

"Man mano che la pubblicazione del film si avvicina, speriamo che sempre più persone decidano di giocare a Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, che è stato pubblicato lo scorso anno. Stiamo anche espandendo la nostra lineup di software con nuovi titoli, come Mario Tennis Fever, Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel e Yoshi and the Mysterious Book, creando sempre più opportunità per i giocatori di vivere il mondo di Mario durante l'anniversario".

Continua poi: "Per quanto riguarda piani slegati da Super Mario Bros., non c'è nulla che possa condividere al momento. Ciò detto, traguardi come i 30 e i 40 anni rappresentano un lungo periodo di tempo. Siamo veramente grati a questi personaggi per aver continuato ad essere amati dai giocatori di tutto il mondo per così tanto e lavoreremo per assicurarci che possano continuare a far divertire i fan per tanti anni a venire".

Si tratta probabilmente di uno dei più lunghi e promozionali "no comment" di Nintendo. Considerando comunque che il film di The Legend of Zelda è previsto per il prossimo anno, non è impossibile che i festeggiamenti per la serie inizino verso la fine del 2026 per poi proseguire nel 2027. Dopotutto, il 40esimo anniversario di Super Mario è caduto nel 2025, ma si è "allungato" per raggiungere l'uscita del film, prevista per il primo aprile 2026.

