0

Monarch: Legacy of Monsters, la Stagione 2 ha un trailer: è in arrivo su Apple TV

Apple ha pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, la spettacolare serie televisiva in arrivo fra pochi giorni sulla piattaforma Apple TV.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/02/2026
Kurt Russell in Monarch: Legacy of Monsters

Apple ha pubblicato il trailer della Stagione 2 di Monarch: Legacy of Monsters, la spettacolare serie televisiva a base di kaiju che si pone l'obiettivo di espandere il MonsterVerse cinematografico e arricchirne la lore.

In arrivo sulla piattaforma streaming Apple TV il prossimo 27 febbraio, la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters riprenderà la storia esattamente da dove l'avevamo lasciata, con l'affascinante personaggio interpretato da Kurt Russell e da suo figlio Wyatt e il suo racconto ambientato in due differenti periodi.

Il focus dello show è ancora una volta quello di soffermarsi su ciò che è accaduto prima delle recenti produzioni cinematografiche dedicate a Godzilla, King Kong e gli altri mostri storici creati da Toho, ponendo le basi per l'operato della Monarch.

Godzilla e Kong - Il nuovo impero, la recensione del nuovo film nel MonsterVerse Godzilla e Kong - Il nuovo impero, la recensione del nuovo film nel MonsterVerse

Una parte del racconto è tuttavia ambientata dopo gli eventi del Godzilla del 2014, con una nuova generazione di personaggi che entra in contatto con l'organizzazione segreta che si occupa di studiare e contenere i Titani.

Un affascinante "contorno"

A pochi mesi dal rebranding di Apple TV, che ha perso il "plus" originale, la casa di Cupertino continua a portare nel proprio catalogo produzioni di grande spessore, vedi ad esempio il pluripremiato Scissione e il popolarissimo Ted Lasso. In tal senso, Monarch: Legacy of Monsters si pone senza dubbio come uno dei titoli più rilevanti di questa line-up.

Il concetto alla base della serie televisiva, come detto, è quello di donare spessore e sfaccettature al mondo che viene rappresentato nei film della saga, nell'ambito di una narrazione parallela e inevitabilmente ricca di riferimenti incrociati.

#Apple #Serie TV
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Monarch: Legacy of Monsters, la Stagione 2 ha un trailer: è in arrivo su Apple TV