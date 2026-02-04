Monarch: Legacy of Monsters, la Stagione 2 ha un trailer: è in arrivo su Apple TV

Apple ha pubblicato il trailer della Stagione 2 di Monarch: Legacy of Monsters, la spettacolare serie televisiva a base di kaiju che si pone l'obiettivo di espandere il MonsterVerse cinematografico e arricchirne la lore.

In arrivo sulla piattaforma streaming Apple TV il prossimo 27 febbraio, la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters riprenderà la storia esattamente da dove l'avevamo lasciata, con l'affascinante personaggio interpretato da Kurt Russell e da suo figlio Wyatt e il suo racconto ambientato in due differenti periodi.

Il focus dello show è ancora una volta quello di soffermarsi su ciò che è accaduto prima delle recenti produzioni cinematografiche dedicate a Godzilla, King Kong e gli altri mostri storici creati da Toho, ponendo le basi per l'operato della Monarch.

Una parte del racconto è tuttavia ambientata dopo gli eventi del Godzilla del 2014, con una nuova generazione di personaggi che entra in contatto con l'organizzazione segreta che si occupa di studiare e contenere i Titani.