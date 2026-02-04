I voti di My Hero Academia: All's Justice sono positivi ma non troppo, ecco il trailer

Sono inoltre arrivati anche i voti assegnati al gioco dalla stampa internazionale, che a quanto pare ha accolto quest'ultimo tie-in firmato Byking in maniera positiva ma non troppo.

Bandai Namco ha pubblicato l'immancabile trailer di lancio di My Hero Academia: All's Justice , che come sappiamo sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 6 febbraio, dunque fra un paio di giorni.

Una conclusione meno ambiziosa di quanto ci si aspettasse?

Pur essendo dotato di un nuovo sistema di combattimento, My Hero Academia: All's Justice non sembra insomma aver convinto appieno la critica, abituata ormai a standard qualitativi piuttosto elevati quando si parla di tie-in basati su anime di grande successo.

Purtroppo proprio le novità sono quelle che ci hanno convinto di meno: nella nostra recensione abbiamo evidenziato i diversi problemi relativi a collisioni e telecamera, un bilanciamento fra i personaggi che pesa parecchio soprattutto online e una struttura che non decolla per via di missioni secondarie banali.