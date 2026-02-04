0

I voti di My Hero Academia: All's Justice sono positivi ma non troppo, ecco il trailer

La stampa internazionale ha accolto My Hero Academia: All's Justice in maniera positiva ma non troppo, mentre arriva puntuale il trailer di lancio del gioco.

04/02/2026
Izuki Midoriya in My Hero Academia: All's Justice
My Hero Academia: All's Justice
My Hero Academia: All's Justice
Bandai Namco ha pubblicato l'immancabile trailer di lancio di My Hero Academia: All's Justice, che come sappiamo sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 6 febbraio, dunque fra un paio di giorni.

Sono inoltre arrivati anche i voti assegnati al gioco dalla stampa internazionale, che a quanto pare ha accolto quest'ultimo tie-in firmato Byking in maniera positiva ma non troppo.

  • GamersRD - 8
  • Noisy Pixel - 8
  • Loot Level Chill - 8
  • COGconnected - 7,5
  • Meristation - 7,5
  • Critical Hits - 7
  • Gameliner - 7
  • Worth Playing - 7
  • Multiplayer.it - 6,5
  • TheGamer - 6
  • TrueAchievements - 6
  • CGMagazine - 6
  • The Outerhaven - 6
  • But Why Tho? - 6
My Hero Academia: All's Justice, la recensione del picchiaduro basato sul famoso anime e manga

Se infatti l'elenco delle valutazioni si apre con alcuni 8/10, la situazione cambia rapidamente e alla fine della fiera il numero che si ripete più spesso rientra nell'orbita di un semplice 6/10, a conferma che neppure questa nuova trasposizione colpisce davvero nel segno.

Una conclusione meno ambiziosa di quanto ci si aspettasse?

Pur essendo dotato di un nuovo sistema di combattimento, My Hero Academia: All's Justice non sembra insomma aver convinto appieno la critica, abituata ormai a standard qualitativi piuttosto elevati quando si parla di tie-in basati su anime di grande successo.

Purtroppo proprio le novità sono quelle che ci hanno convinto di meno: nella nostra recensione abbiamo evidenziato i diversi problemi relativi a collisioni e telecamera, un bilanciamento fra i personaggi che pesa parecchio soprattutto online e una struttura che non decolla per via di missioni secondarie banali.

