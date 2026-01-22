Manca pochissimo all'uscita, prenota la tua copia PS5 di My Hero Academia: All's Justice direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di una propria copia PS5 di My Hero Academia: All's Justice che viene venduto al prezzo minimo garantito sulla piattaforma, 69,99€ . Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: My Hero Academia: All's Justice per PlayStation 5 porta i giocatori nel cuore della stagione finale dell'amata serie anime , offrendo una prospettiva inedita e fortemente cinematografica sullo scontro conclusivo. Grazie alla modalità storia, sarà possibile rivivere momenti chiave come l'impavida resistenza di Bakugo contro All For One e lo sforzo eroico di Deku nel tentativo di portare giustizia e redenzione al suo nemico.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il titolo vanta un cast imponente di Heroes e Villain provenienti da tutta la saga. I giocatori potranno scegliere tra gli studenti della Yuei, inclusa l'intera Classe 1-A, Heroes professionisti come Mirko e Best Jeanist, e temibili antagonisti quali All For One, Shigaraki e Dabi, tutti disponibili anche nelle loro versioni finali e potenziate.

Il sistema di combattimento valorizza i Quirk unici di ogni personaggio. Attivando la funzione "Rising", sarà possibile aumentare potenza d'attacco, velocità di movimento e abilità legate al Quirk, creando scontri spettacolari e dinamici. Le sinergie di squadra permettono di combinare i Quirk, passare rapidamente da un personaggio all'altro e concatenare combo devastanti. In uscita il prossimo 6 febbraio!