Nel nuovo trailer di My Hero Academia: All's Justice c'è il fuoco della battaglia

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo, intenso trailer di My Hero Academia: All's Justice che mostra alcuni degli scontri più drammatici della serie.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/01/2026
Izuki Midoriya in My Hero Academia: All's Justice
My Hero Academia: All's Justice
My Hero Academia: All's Justice
Il nuovo trailer di My Hero Academia: All's Justice mostra il fuoco della battaglia e la grande intensità di alcuni fra i più drammatici scontri della serie creata da Kohei Horikoshi, che si appresta a tornare su PC, PS5 e Xbox Series X|S con un altro tie-in.

Sviluppato da Byking, il gioco traduce sullo schermo l'arco narrativo più spettacolare di My Hero Academia, e lo fa attraverso un sistema di combattimento rivisitato, pensato per sfruttare al massimo il potenziale dei Quirk grazie alla funzionalità Rising, che migliora attacco, velocità e manovre speciali.

Nell'ambito di frenetici scontri tre-contro-tre, avremo modo di infliggere combinazioni devastanti, passando rapidamente da un personaggio all'altro e dando vita a sinergie di straordinaria efficacia, che possono rovesciare le sorti di una battaglia che sembrava ormai segnata.

My Hero Academia: All's Justice, abbiamo giocato la conclusione di un viaggio lungo undici anni My Hero Academia: All's Justice, abbiamo giocato la conclusione di un viaggio lungo undici anni

Il trailer trasmette molto bene la tensione dei combattimenti che andranno a decidere il destino del mondo, firmando la conclusione di una serie che ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo.

Il gran finale

In arrivo il 6 febbraio, dunque fra pochi giorni, My Hero Academia: All's Justice include una modalità storia che consente appunto di rivivere la stagione finale dell'anime, utilizzando in questo caso una prospettiva inedita e reinterpretando alcuni degli elementi chiave della trama.

A rendere il tutto ancora più ambizioso contribuisce il roster più grande mai visto in un gioco dedicato a My Hero Academia, che include figure di spicco come Shigaraki, Dabi e All For One, con anche le loro versioni potenziate.

