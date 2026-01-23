Nel nuovo trailer di My Hero Academia: All's Justice c'è il fuoco della battaglia

Il nuovo trailer di My Hero Academia: All's Justice mostra il fuoco della battaglia e la grande intensità di alcuni fra i più drammatici scontri della serie creata da Kohei Horikoshi, che si appresta a tornare su PC, PS5 e Xbox Series X|S con un altro tie-in.
Sviluppato da Byking, il gioco traduce sullo schermo l'arco narrativo più spettacolare di My Hero Academia, e lo fa attraverso un sistema di combattimento rivisitato, pensato per sfruttare al massimo il potenziale dei Quirk grazie alla funzionalità Rising, che migliora attacco, velocità e manovre speciali.
Nell'ambito di frenetici scontri tre-contro-tre, avremo modo di infliggere combinazioni devastanti, passando rapidamente da un personaggio all'altro e dando vita a sinergie di straordinaria efficacia, che possono rovesciare le sorti di una battaglia che sembrava ormai segnata.
Il trailer trasmette molto bene la tensione dei combattimenti che andranno a decidere il destino del mondo, firmando la conclusione di una serie che ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo.
Il gran finale
In arrivo il 6 febbraio, dunque fra pochi giorni, My Hero Academia: All's Justice include una modalità storia che consente appunto di rivivere la stagione finale dell'anime, utilizzando in questo caso una prospettiva inedita e reinterpretando alcuni degli elementi chiave della trama.
A rendere il tutto ancora più ambizioso contribuisce il roster più grande mai visto in un gioco dedicato a My Hero Academia, che include figure di spicco come Shigaraki, Dabi e All For One, con anche le loro versioni potenziate.