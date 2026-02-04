Il legame tra anime e videogiochi affonda le sue radici già nell'epoca a 8 bit, quando le opere più popolari in Giappone finivano quasi inevitabilmente per ricevere un adattamento videoludico. Un rapporto che nel corso dei decenni non solo non si è mai interrotto, ma si è anzi rafforzato e ampliato, complice la diffusione globale di anime e manga, oggi più centrali che mai anche al di fuori del mercato giapponese. Tra i franchise più rappresentativi degli ultimi anni spicca senza dubbio My Hero Academia, battle shōnen a tema supereroistico creato da Kohei Horikoshi e serializzato su Weekly Shōnen Jump, conclusosi nel 2024 in forma cartacea e arrivato al suo epilogo animato alla fine del 2025, con un successo di pubblico davvero impressionante non solo in Giappone, ma a livello mondiale.

Un'opera di tale portata non poteva certo restare lontana dal mondo dei videogiochi. Nel corso degli anni My Hero Academia ha infatti dato vita a diversi adattamenti, tra cui l'ultimo in ordine cronologico, il battle royale free-to-play My Hero Ultra Rumble, pubblicato nel 2023. La serie più rappresentativa legata alla serie di Horikoshi resta però My Hero One's Justice, che ha debuttato nel 2018 per poi ricevere un seguito due anni dopo (che all'epoca avevamo recensito).

La serie One's Justice è un classico picchiaduro in arena 3D, chiaramente ispirato alla formula dei Naruto Ultimate Ninja Storm di CyberConnect2. A occuparsene è il team giapponese Byking, già noto anche per il poco riuscito Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, tanto per restare in tema adattamenti di anime e manga famosi.

Oggi, a distanza di sei anni dal debutto del secondo capitolo, arriva My Hero Academia: All's Justice, il titolo conclusivo della serie di Byking che adatta l'arco finale dell'anime e del manga. Dopo due episodi caratterizzati da luci e ombre, questa volta gli sviluppatori sembrano aver potuto contare su un budget sensibilmente più alto, con l'obiettivo di salutare l'opera di Horikoshi nel modo più ambizioso possibile. Resta ora da capire se questo sforzo sia bastato per consegnare ai fan il videogioco che hanno sempre aspettato.