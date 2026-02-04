Take-Two perde valore per colpa di Project Genie: "lo ammetto, sono un po' confuso", dice il CEO

Come vi abbiamo già segnalato, molte aziende videoludiche hanno subito un calo del valore delle proprie azioni in seguito alla presentazione di Project Genie, la tecnologia IA di Google che permette di creare ambienti 3D interagibili. In altre parole, permette di creare quelli che sembrano dei videogiochi. La parola chiave qui è "sembrano".
Anche Take-Two ha perso valore e il CEO, Strauss Zelnick, ne ha parlato in una riunione finanziaria affermando: "lo ammetto, sono un po' confuso".
Cosa ha detto Take-Two sull'intelligenza artificiale e Project Genie
"L'industria dei videogiochi, fin dalla sua nascita, è stata costruita sulle basi del machine learning e dell'intelligenza artificiale. Creiamo i nostri giochi su computer, utilizzando la tecnologia. E da quando, circa 18 mesi fa, sono iniziate le discussioni sull'IA generativa, sono stato incredibilmente entusiasta di ciò che il futuro può portare", ha detto Zelnick. Il dirigente ha aggiunto che Take-Two sta "abbracciando attivamente l'IA generativa" già oggi e che ha già "centinaia di progetti pilota e implementazioni" in tutta l'azienda, inclusi i suoi studi di sviluppo.
"Vediamo l'opportunità di aumentare l'efficienza, ridurre i costi e creare l'opportunità di realizzare ciò che la tecnologia ha sempre permesso, ovvero che i compiti più mondani diventino più facili e meno rilevanti, il che libera i creatori e gli permette di occuparsi di compiti più interessanti per creare eccellente intrattenimento". Zelnick spiega poi che nel mondo dell'intrattenimento si sono sempre usate le nuove tecnologie per creare "cose incredibili" e che l'IA generativa non è diversa.
Parlando invece con The Game Business, Zelnick ha spiegato di essere "sorpreso riguardo alla reazione del mercato" riguardo a Project Genie, poiché vede con ottimismo le IA generative e la possibilità di essere più creativi tramite esse.
Un altro dirigente di Take-Two, Karl Slatoff, spiega invece che Project Genie è "all'inizio delle proprie iterazioni" e non deve essere considerato un motore di sviluppo per videogiochi. Inoltre, il processo di creazione dei videogiochi ha molteplici strati e non si tratta solo di creare mondi, che è l'unica cosa che Genie sa fare.
Ciò detto, in GTA 6 l'intelligenza artificiale generativa "non ha alcun ruolo", assicura Take-Two.