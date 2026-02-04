Take-Two perde valore per colpa di Project Genie: "lo ammetto, sono un po' confuso", dice il CEO

Anche Take-Two ha perso valore e il CEO, Strauss Zelnick , ne ha parlato in una riunione finanziaria affermando: "lo ammetto, sono un po' confuso".

Come vi abbiamo già segnalato, molte aziende videoludiche hanno subito un calo del valore delle proprie azioni in seguito alla presentazione di Project Genie , la tecnologia IA di Google che permette di creare ambienti 3D interagibili. In altre parole, permette di creare quelli che sembrano dei videogiochi. La parola chiave qui è "sembrano".

Cosa ha detto Take-Two sull'intelligenza artificiale e Project Genie

"L'industria dei videogiochi, fin dalla sua nascita, è stata costruita sulle basi del machine learning e dell'intelligenza artificiale. Creiamo i nostri giochi su computer, utilizzando la tecnologia. E da quando, circa 18 mesi fa, sono iniziate le discussioni sull'IA generativa, sono stato incredibilmente entusiasta di ciò che il futuro può portare", ha detto Zelnick. Il dirigente ha aggiunto che Take-Two sta "abbracciando attivamente l'IA generativa" già oggi e che ha già "centinaia di progetti pilota e implementazioni" in tutta l'azienda, inclusi i suoi studi di sviluppo.

Strauss Zelnick

"Vediamo l'opportunità di aumentare l'efficienza, ridurre i costi e creare l'opportunità di realizzare ciò che la tecnologia ha sempre permesso, ovvero che i compiti più mondani diventino più facili e meno rilevanti, il che libera i creatori e gli permette di occuparsi di compiti più interessanti per creare eccellente intrattenimento". Zelnick spiega poi che nel mondo dell'intrattenimento si sono sempre usate le nuove tecnologie per creare "cose incredibili" e che l'IA generativa non è diversa.

Parlando invece con The Game Business, Zelnick ha spiegato di essere "sorpreso riguardo alla reazione del mercato" riguardo a Project Genie, poiché vede con ottimismo le IA generative e la possibilità di essere più creativi tramite esse.

Un altro dirigente di Take-Two, Karl Slatoff, spiega invece che Project Genie è "all'inizio delle proprie iterazioni" e non deve essere considerato un motore di sviluppo per videogiochi. Inoltre, il processo di creazione dei videogiochi ha molteplici strati e non si tratta solo di creare mondi, che è l'unica cosa che Genie sa fare.

Ciò detto, in GTA 6 l'intelligenza artificiale generativa "non ha alcun ruolo", assicura Take-Two.