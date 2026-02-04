In GTA 6 l'intelligenza artificiale generativa “non ha alcun ruolo”, assicura Take-Two

L'uso dell'intelligenza artificiale generativa all'interno dei videogiochi è uno dei temi più caldi degli ultimi anni. Indubbiamente sono tanti gli sviluppatori che hanno iniziato a utilizzarla per facilitare lo sviluppo e alcuni la sfruttano per creare immagini, filmati e linee di dialogo doppiate che troviamo all'interno dei giochi.
Non sarà il caso di GTA 6, almeno stando alle parole del CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, secondo cui "l'IA generativa non ha alcun ruolo in ciò che Rockstar Games sta realizzando" e che tutto, "ogni edificio, strada e quartiere" sono stati realizzati a mano da zero.
Gli strumenti basati sull'IA sono importanti, ma non dal punto di vista creativo
Zelnick chiarisce la differenza tra gli strumenti di machine learning e intelligenza artificiale tradizionale, usati "da sempre" dagli studi di Take-Two per supportare lo sviluppo, e l'IA generativa, che invece non è stata impiegata in alcun modo nella creazione del nuovo Grand Theft Auto.
"Per quanto riguarda l'IA, sono entusiasta fin dall'inizio," ha detto Zelnick a GamesIndustry.biz. . "I prodotti di questa compagnia sono sempre stati costruiti con il machine learning e l'intelligenza artificiale. In realtà siamo sempre stati un punto di riferimento in questo ambito e, in questo momento, abbiamo centinaia di progetti pilota e implementazioni in corso in tutta l'azienda, inclusi i nostri studi. E stiamo già vedendo casi in cui gli strumenti di IA generativa stanno riducendo costi e tempi."
"Detto questo, penso che gli strumenti da soli possano creare grandi opere d'intrattenimento? No, non ci sono prove che sia così, e non lo sarà nemmeno in futuro. In particolare per quanto riguarda GTA 6, l'IA generativa non ha alcun ruolo in ciò che Rockstar Games sta realizzando. I loro mondi sono fatti a mano. È questo che li distingue. Sono costruiti da zero, edificio per edificio, strada per strada, quartiere per quartiere. Non sono generati proceduralmente, e non dovrebbero esserlo. È questo che rende grande l'intrattenimento."
Di recente, il boss di Take-Two ha anche commentato le indiscrezioni secondo cui le copie fisiche di GTA 6 potrebbero arrivare settimane o mesi dopo quelle digitali, oltre a confermare che la campagna marketing del gioco prenderà il via nel corso dell'estate.