In GTA 6 l'intelligenza artificiale generativa “non ha alcun ruolo”, assicura Take-Two

Non sarà il caso di GTA 6 , almeno stando alle parole del CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, secondo cui "l'IA generativa non ha alcun ruolo in ciò che Rockstar Games sta realizzando" e che tutto, "ogni edificio, strada e quartiere" sono stati realizzati a mano da zero.

L'uso dell' intelligenza artificiale generativa all'interno dei videogiochi è uno dei temi più caldi degli ultimi anni. Indubbiamente sono tanti gli sviluppatori che hanno iniziato a utilizzarla per facilitare lo sviluppo e alcuni la sfruttano per creare immagini, filmati e linee di dialogo doppiate che troviamo all'interno dei giochi.

Gli strumenti basati sull'IA sono importanti, ma non dal punto di vista creativo

Zelnick chiarisce la differenza tra gli strumenti di machine learning e intelligenza artificiale tradizionale, usati "da sempre" dagli studi di Take-Two per supportare lo sviluppo, e l'IA generativa, che invece non è stata impiegata in alcun modo nella creazione del nuovo Grand Theft Auto.

Lucia, uno dei due protagonisti di GTA 6

"Per quanto riguarda l'IA, sono entusiasta fin dall'inizio," ha detto Zelnick a GamesIndustry.biz. . "I prodotti di questa compagnia sono sempre stati costruiti con il machine learning e l'intelligenza artificiale. In realtà siamo sempre stati un punto di riferimento in questo ambito e, in questo momento, abbiamo centinaia di progetti pilota e implementazioni in corso in tutta l'azienda, inclusi i nostri studi. E stiamo già vedendo casi in cui gli strumenti di IA generativa stanno riducendo costi e tempi."

"Detto questo, penso che gli strumenti da soli possano creare grandi opere d'intrattenimento? No, non ci sono prove che sia così, e non lo sarà nemmeno in futuro. In particolare per quanto riguarda GTA 6, l'IA generativa non ha alcun ruolo in ciò che Rockstar Games sta realizzando. I loro mondi sono fatti a mano. È questo che li distingue. Sono costruiti da zero, edificio per edificio, strada per strada, quartiere per quartiere. Non sono generati proceduralmente, e non dovrebbero esserlo. È questo che rende grande l'intrattenimento."

Di recente, il boss di Take-Two ha anche commentato le indiscrezioni secondo cui le copie fisiche di GTA 6 potrebbero arrivare settimane o mesi dopo quelle digitali, oltre a confermare che la campagna marketing del gioco prenderà il via nel corso dell'estate.