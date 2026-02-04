Nintendo Switch Online si espande con due classici del Game Boy, incluso il primo gioco di Yoshi

Da ora tutti gli iscritti al servizio possono giocare a entrambi i titoli su Nintendo Switch e Switch 2 tramite l'applicazione dedicata, con le consuete funzionalità aggiuntive come i salvataggi rapidi e il riavvolgimento dell'azione.

Scopriamo le nuove aggiunte del catalogo del Game Boy

Balloon Kid è un platform realizzato da Nintendo in cui la giovane Alice parte per un viaggio avventuroso alla ricerca del fratellino Jim, trascinato via dal vento mentre giocava con i palloncini. Armata di due palloncini che le permettono di fluttuare nell'aria, Alice attraversa città, foreste, caverne e ambienti acquatici schivando nemici e ostacoli.

Il gameplay ruota attorno alla gestione del volo: la fisica, semplice ma precisa, richiede un buon controllo per evitare collisioni e cadute. Il giocatore può anche far scoppiare i palloncini per procedere a piedi, aggiungendo varietà e strategia all'esplorazione. Curiosità: è uno dei pochi giochi Nintendo a non essere arrivati in Giappone nella sua forma originale. In madrepatria uscì infatti come Hello Kitty World, con un'identità completamente diversa e su licenza.

Yoshi ha fatto il suo debutto in Super Mario World del 1990, ma il suo primo gioco come protagonista/co‑protagonista è arrivato l'anno successivo con un puzzle game sviluppato da Game Freak (futuri autori di Pokémon).

Pubblicato come "Yoshi" negli USA e "Mario & Yoshi" in Europa, il titolo vede il giocatore aiutare Mario a gestire una pioggia continua di nemici che cadono dall'alto. L'obiettivo è combinare due creature identiche per farle scomparire, liberando spazio e accumulando punti. Le uova di Yoshi aggiungono profondità: il guscio inferiore e quello superiore possono racchiudere una pila di nemici e, completando l'uovo, nasce un Yoshi che garantisce un punteggio molto più alto.