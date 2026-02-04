Nonostante il dominio di NVIDIA, Intel "annuncia" lo sviluppo di GPU guidato da Kevork Kechichian

In occasione del Cisco AI Summit, il CEO Lip-Bu Tan di Intel ha annunciato che l'azienda "inizierà" a produrre GPU , precisamente "la categoria di chip resa popolare da NVIDIA". Per fare ciò, è stato assunto un nuovo capo architetto, Kevork Kechichian, vicepresidente esecutivo e direttore generale del gruppo data center di Intel.

Non un vero debutto

L'annuncio di Intel potrebbe sembrare quasi un progetto ex-novo, ma in realtà l'azienda sviluppa GPU da anni, come soluzioni integrate nei suoi processori fino all'architettura Xe, iniziative dedicate al gaming (serie Arc) e al calcolo per data center e HPC. Nonostante questi sforzi, il segmento è rimasto finora dominato da NVIDIA, in particolare nell'intelligenza artificiale e nell'elaborazione ad alte prestazioni. L'ultimo annuncio suggerisce una nuova strategia, con l'obiettivo di competere sul serio.

Intel

Il progetto sarà supervisionato da Kevork Kechichian, con esperienza in architetture GPU e data center, assunto a settembre insieme ad altri ingegneri. A gennaio si è aggiunto anche Eric Demers, ex vicepresidente senior dell'ingegneria di Qualcomm, con oltre 13 anni di esperienza nel settore. Si tratta comunque di una strategia ancora agli inizi, che verrà sviluppata in base alle esigenze dei clienti, ma Intel conferma la propria intenzione di espandersi in questo mercato. Tuttavia, il segmento GPU è già affollato e colmare il divario con NVIDIA resterà estremamente difficile.