Motorola Razr 70 appare nelle certificazioni TENAA e 3C: design svelato e ricarica rapida da 33W per il prossimo pieghevole

Il nuovo Motorola Razr 70 si avvicina sempre di più al debutto ufficiale. Il pieghevole a conchiglia dell'azienda è infatti apparso nel database dell'ente di certificazione cinese TENAA, che ha pubblicato anche alcune immagini del dispositivo, rivelandone in anticipo il design.
Il modello identificato con il numero XT2657-2 era già comparso nei registri dell'ente nelle scorse settimane, ma solo ora la pagina è stata aggiornata con tre fotografie che mostrano l'aspetto dello smartphone. Come previsto, il design rimane molto simile a quello del modello precedente, mantenendo quindi le linee del Razr 60.
Gli elementi distintivi di Motorola Razr 70
Uno degli elementi distintivi è il grande display esterno, che occupa quasi tutta la superficie disponibile della parte superiore della scocca. Questo schermo secondario permette di visualizzare notifiche, utilizzare widget e persino aprire alcune applicazioni senza dover aprire completamente il telefono, ad esempio per rispondere rapidamente a un messaggio.
Le immagini pubblicate da TENAA mostrano una variante di colore rosa pallido, con la stessa tonalità applicata anche al frame e alla cerniera. Si tratta di una scelta cromatica che potrebbe risultare particolarmente popolare tra gli utenti. Oltre alla certificazione TENAA, il dispositivo è stato individuato anche nei documenti dell'ente 3C, che ha rivelato il supporto alla ricarica rapida da 33W. Si tratta della stessa velocità di ricarica già vista sul modello precedente.
Ulteriori specifiche tecniche di Motorola Razr 70
Per quanto riguarda le specifiche tecniche, le indiscrezioni indicano la presenza di un display OLED pieghevole da 6,9 pollici con risoluzione 1.080 x 2.640 pixel. All'esterno dovrebbe invece esserci un display secondario da 3,63 pollici con risoluzione 1.056 x 1.066 pixel. Il comparto fotografico dovrebbe includere una fotocamera frontale da 32 megapixel e una doppia fotocamera posteriore composta da due sensori da 50 megapixel.
Il Motorola Razr 70 potrebbe essere alimentato da un processore octa-core con frequenza massima di 2,75 GHz, anche se il modello del chip non è stato ancora confermato. Per quanto riguarda memoria e archiviazione, lo smartphone dovrebbe essere disponibile in diverse configurazioni: 8 GB, 12 GB, 16 GB o 18 GB di RAM e 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB di storage.
La batteria dovrebbe essere una doppia cella da 4.275 mAh, con una capacità tipica stimata intorno ai 4.500 mAh. Infine, il dispositivo misurerebbe 171,3 × 73,9 × 7,2 mm e peserebbe circa 188 grammi.