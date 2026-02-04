Un nuovo Xenoblade Chronicles o una remaster per Switch 2 nel 2026? Una doppiatrice pare confermarlo

Come segnalato su Reddit e ResetERA, la doppiatrice Caitlin Thorburn ha aggiornato il proprio profilo su Spotlight, una piattaforma professionale per attori, doppiatori e performer, indicando di aver lavorato a uno "Xenoblade Chronicles" in uscita nel 2026 , nel quale avrebbe avrebbe interpretato "Kos Mos".

Annuncio durante il prossimo Nintendo Direct?

Thorburn ha lavorato a Xenoblade Chronicles 2, dove ha doppiato diversi personaggi, tra cui Nim, T‑elos e la stessa KOS‑MOS. Quest'ultima è una Gladius e personaggio cameo proveniente da Xenosaga, serie creata sempre da Monolith Soft.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'ipotesi più plausibile è quindi che la nuova voce apparsa nel suo profilo si riferisca a una remaster o a una Nintendo Switch 2 Edition di Xenoblade Chronicles 2, uscito originariamente nel 2017. Non si può comunque escludere un nuovo capitolo inedito della serie (magari con un nuovo cameo di KOS‑MOS) o che l'indizio non porti a nulla di concreto. A ogni modo, Spotlight è una piattaforma con iscrizione per professionisti e aziende, quindi è difficile immaginare un profilo fasullo o un aggiornamento basato su informazioni errate, anche se non possiamo escluderlo del tutto.

Forse per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo. Secondo alcune voci di corridoio il prossimo Nintendo Direct potrebbe tenersi già questa settimana, o comunque entro febbraio, e rappresenterebbe la vetrina ideale per annunciare una riedizione o un nuovo gioco della serie Xenoblade Chronicles.