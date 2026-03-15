Dieci giochi famosi saranno messi offline o tolti dalla vendita nel prossimo mese

Ora, ad esempio, ci sono ben dieci giochi che stanno per essere messi offline o tolti dalla vendita , nell'arco del prossimo mese e poco più.

Uno dei problemi dei giochi live e dei titoli che si fondano sul multigiocatore è che a un certo punto saranno messi offline . Può succedere dopo pochi mesi per il fallimento del gioco o dopo molti anni dopo un cambio di generazione e il passaggio del pubblico su nuove piattaforme, ma in ogni caso si perderà l'accesso a tali titoli o versioni.

I giochi presto non più accessibili

Ecco la lista di giochi che presto saranno messi offline o rimossi dalla vendita:

The Finals (PS4): 18 marzo (Servizi online disabilitati)

WBSC eBaseball: Power Pros (PS4): 31 marzo (Servizi online disabilitati)

WWE 2K24 (tutte le versioni): 31 marzo (Servizi online disabilitati)

Zombie Army VR (tutte le versioni): 31 marzo (Servizi online disabilitati)

Jurassic Park Classic Games Collection (tutte le versioni): 1 aprile (Tolto dalla vendita)

Tower of Fantasy (PS4): 7 aprile (Tolto dalla vendita); 20 ottobre (Servizi online disabilitati)

Genshin Impact (PS4): 8 aprile (Servizi online disabilitati)

King of Meat (tutte le versioni): 9 aprile (Servizi online disabilitati)

Granblue: Fantasy Versus (tutte le versioni): 20 aprile (Servizi online disabilitati)

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (tutte le versioni): 28 aprile (Servizi online disabilitati)

I progressi di The Finals, Tower of Fantasy e Genshin Impact possono essere trasferiti su PS5, quindi non si tratta di una totale perdita dei propri progressi, se si possiede la più recente console di Sony. King of Meat invece sarà completamente inaccessibile, ma perlomeno le microtransazioni saranno rimborsate, anche considerando che il gioco è durato circa sei mesi.

Granblue: Fantasy Versus, invece, sarà ancora giocabile con le modalità offline, mentre la sua edizione più recente - Granblue: Fantasy Versus Rising - non subirà cambiamenti. Jurassic Park Classic Games Collection verrà invece completamente tolto dalla vendita perché ha problemi con le licenze, ma se già si possiede una copia si potrà continuare a usarla normalmente.