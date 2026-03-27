Genshin Impact presenta la versione Luna VI: data di uscita, nuovi banner e 300 Primogemme gratis

L'update, intitolato "Canzone lunare del firmamento: Rondò - Premonizione del ritorno", sarà disponibile dall' 8 aprile . Tra una novità e l'altra sono stati annunciati anche tre codici promozionali che elargiscono per tutti i giocatori 300 Primogemme e altre risorse utili. Potrete riscattarli dal sito ufficiale o dalla sezione Account > Riscatta un codice nel gioco.

Il team di Hoyoverse ha presentato oggi la versione Luna VI di Genshin Impact . L'aggiornamento espanderà la regione di Mondstadt offrendo nuove avventure e sfide, nonché un nuovo personaggio giocabile, eventi e altro ancora.

Le novità principali dell'aggiornamento

Nella versione Luna VI, Mondstadt si espande ulteriormente verso nord, dove rigogliosi campi fioriti lasciano il posto al vivace commercio di Porto Dornman. In alto sopra questa terra si erge il misterioso Tempio dello Spazio, che custodisce frammenti creati da Asmoday, la sovrana del cielo e dello spazio. All'interno di questo tempio si trovano regni distinti, ispirati alle antiche Liyue e Sumeru, e a una fusione di varie civiltà. Utilizzando uno speciale meccanismo interattivo, i giocatori potranno manipolare e alterare lo spazio all'interno di questi regni per rivelare percorsi e segreti a lungo sigillati. Risolvendo i misteri del Tempio dello Spazio, i giocatori avranno l'opportunità di rivivere avventure passate, svelando gradualmente maggiori informazioni sulla misteriosa Signora dello Spazio.

La versione Luna VI introduce anche Linnea, personaggio giocabile da 5 stelle di elemento Geo e armato di Arco. In combattimento fornisce un potente supporto alle squadre basate sulla reazione di Cristallizzazione lunare con la sua abilità di convertire reazioni di Cristallizzazione di Hydro e Geo in reazioni di Cristallizzazione lunare. Evocando la sua compagna Lumi, Linnea può aumentare i danni da Cristallizzazione lunare e ridurre la resistenza all'elemento Geo dei nemici. Usando la sua abilità elementale, Linnea può infliggere danni da Geo continui fuori campo, mentre con il suo Tripudio elementale è in grado di curare l'intera squadra.

Durante la versione Luna VI, Linnea farà il suo debutto insieme al ritorno del banner di Chasca nella prima fase dei desideri evento; nella seconda fase, invece, i giocatori avranno un'altra possibilità di ottenere Nefer e Lauma. Inoltre, per la prima volta sarà disponibile il Desiderio delle cronache con i personaggi di Fontaine.

Passando agli eventi a tempo limitato, di ritorno a Nod-Krai, i giocatori sono invitati a partecipare a una fiera commerciale organizzata dalla Gilda Voynich, dove cercheranno di risolvere i conflitti causati da alcuni mercanti di alto profilo, esplorando al contempo le varie attività associate alla fiera. Con l'aiuto di invenzioni all'avanguardia provenienti da tutta Teyvat, i viaggiatori possono coordinare i bombardamenti aerei in una sfida cooperativa, oppure mettere alla prova i loro riflessi in uno sparatutto frenetico e a colori. Completando le sfide i viaggiatori avranno la possibilità di reclutare Jahoda gratuitamente.

Inoltre, Miliastra Mirabilia riceve un aggiornamento che migliora l'esperienza di gioco e aumenta la capacità della Lobby dei giocatori. Questo aggiornamento introduce anche un nuovo editor di effetti speciali, oltre a migliorare le capacità di scripting e le risorse dell'interfaccia utente, perfezionando ulteriormente l'esperienza di gioco e di modifica complessiva per i nostri artefici.