Amazon Luna, accedi a un ricco catalogo di videogiochi provando Prime gratis per 30 giorni

Se non hai ancora provato Amazon Prime e i suoi vantaggi esclusivi , puoi farlo gratuitamente per un mese intero. Successivamente, l'offerta si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarlo in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Se sei interessato, puoi provarlo cliccando su questo link o sul box sottostante. Specifichiamo che chi ha già provato il servizio gratuitamente, non può farlo di nuovo. Se sei curioso di saperne di più e vuoi scoprire tutti gli altri vantaggi, vediamo di seguito ulteriori dettagli.

I vantaggi di Amazon Prime

I vantaggi di questo servizio sono innumerevoli, dalla consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati a offerte esclusive. Inoltre, potrai accedere a Prime Video per goderti film e serie TV, inclusi i titoli originali, oltre ad Amazon Prime Music con playlist e ben 2 milioni di brani senza pubblicità. Se invece ami la lettura, Amazon Prime Reading ti dà accesso a centinaia di eBook.

Amazon Luna, invece, è la piattaforma di cloud gaming che permette di giocare in streaming senza dover scaricare i vari titoli e senza dover possedere un hardware potente. Il catalogo si aggiorna regolarmente e sono presenti diversi titoli come Ride 4, Kingdom Come: Deliverance II, Shadow of the Tomb Raider, Skyrim, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy e tanti altri ancora.