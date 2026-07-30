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Marvel ha cancellato a sorpresa Wonder Man, nonostante il rinnovo

Con una mossa decisamente inaspettata, Marvel ha deciso di cancellare Wonder Man: la serie televisiva non tornerà con una seconda stagione, nonostante fosse già stata rinnovata.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/07/2026
Wonder Man

La serie TV di Wonder Man è stata cancellata da Marvel nonostante fosse stata rinnovata per una seconda stagione lo scorso marzo: una decisione che pare abbia colto tutti alla sprovvista.

A cominciare dallo showrunner, Destin Daniel Cretton, che ha appena portato nelle sale cinematografiche Spider-Man: Brand New Day: una pellicola che si preannuncia un grande successo, a giudicare dalle prime stime sugli incassi.

Stando alle fonti di Variety, la produzione della seconda stagione di Wonder Man non sarebbe mai davvero cominciata, non è stata istituita la solita writers' room e gli sceneggiatori sono stati liberati dai propri impegni per potersi dedicare ad altri progetti.

Wonder Man è stato rinnovato da Marvel, avrà una seconda stagione Wonder Man è stato rinnovato da Marvel, avrà una seconda stagione

Come detto, la notizia sorprende anche e soprattutto perché a marzo era stato annunciato il rinnovo e lo show è stato accolto in maniera molto positiva dalla critica, che ha apprezzato in particolare le interpretazioni dei due protagonisti, Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley.

I personaggi, però, potrebbero tornare

Disponibile su Disney+ dallo scorso gennaio, Wonder Man non segnerà necessariamente la fine dei personaggi dello show, che potrebbero tornare all'interno di altre produzioni legate al Marvel Cinematic Universe.

Grazie a questa serie Yahya Abdul-Mateen II ha ricevuto una candidatura agli Emmy Awards come miglior attore protagonista in una serie comedy, ma gli indizi suggeriscono che sul piano delle visualizzazioni il progetto potrebbe non aver totalizzato grandi numeri.

Colpa anche di una promozione un po' sottotono, che ha restituito l'idea di uno show su cui Disney non stava davvero puntando, figlio di una fase legata più alla quantità che non alla qualità dei contenuti, eppure capace di brillare a suo modo.

#Disney #Serie TV
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