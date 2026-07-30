Marvel ha cancellato a sorpresa Wonder Man, nonostante il rinnovo

La serie TV di Wonder Man è stata cancellata da Marvel nonostante fosse stata rinnovata per una seconda stagione lo scorso marzo: una decisione che pare abbia colto tutti alla sprovvista.

A cominciare dallo showrunner, Destin Daniel Cretton, che ha appena portato nelle sale cinematografiche Spider-Man: Brand New Day: una pellicola che si preannuncia un grande successo, a giudicare dalle prime stime sugli incassi.

Stando alle fonti di Variety, la produzione della seconda stagione di Wonder Man non sarebbe mai davvero cominciata, non è stata istituita la solita writers' room e gli sceneggiatori sono stati liberati dai propri impegni per potersi dedicare ad altri progetti.

Come detto, la notizia sorprende anche e soprattutto perché a marzo era stato annunciato il rinnovo e lo show è stato accolto in maniera molto positiva dalla critica, che ha apprezzato in particolare le interpretazioni dei due protagonisti, Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley.