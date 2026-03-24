Wonder Man è stato rinnovato da Marvel, avrà una seconda stagione

Marvel Television ha annunciato ufficialmente il ritorno di Wonder Man con una seconda stagione, confermando il successo di una delle produzioni più apprezzate degli ultimi mesi sulla piattaforma streaming Disney+.

Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley riprenderanno i rispettivi ruoli, ovverosia Simon Williams e Trevor Slattery, ma il progetto vedrà il ritorno anche dell'intero team creativo, che vede Destin Daniel Cretton alla regia e Andrew Guest nel ruolo di showrunner ed executive producer.

Se avete visto la prima stagione di Wonder Man, saprete che lo show racconta la storia di un aspirante attore alle prese con le difficoltà di ritagliarsi uno spazio a Hollywood, che un giorno incrocia il proprio cammino con Trevor Slattery, l'ex Mandarino.

Più che sull'azione, la serie poggia su solide basi di recitazione e di scrittura, ed è probabilmente questo approccio così diverso che le ha permesso di strappare un 91% di gradimento su Rotten Tomatoes.