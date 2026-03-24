Per abilitare AirDrop con Quick Share è necessario installare un aggiornamento: ecco tutti i dettagli

Samsung ha ufficialmente confermato la compatibilità tra Quick Share e AirDrop. Secondo quanto annunciato, i primi dispositivi ad aver accolto questa novità sono i Samsung Galaxy S26 in Corea, mentre successivamente verrà estesa anche in Europa. Per chi non lo sapesse, questa integrazione permette di trasferire file su dispositivi Apple nelle vicinanze. Vediamo meglio i dettagli.
La compatibilità con AirDrop richiede un aggiornamento specifico
Per poter usufruire di AirDrop tramite Quick Share, come vi abbiamo anticipato, è necessario installare un aggiornamento di Google Play Services. La versione deve essere 26.11.XX o superiore, affinché il supporto AirDrop funzioni. A quanto pare, il funzionamento potrebbe dipendere anche da un componente lato server. In ogni caso, assicuratevi di controllare la disponibilità di eventuali aggiornamenti di Play Services. Potreste anche "forzare" un update aprendo direttamente la scheda di Google Play Services nel Play Store.
Ricordiamo che attualmente, almeno in Europa, non è ancora possibile usufruire di questa integrazione. Vi aggiorneremo non appena Samsung comunicherà ulteriori informazioni al riguardo.
"La funzione sarà disponibile a partire dal 23 marzo, inizialmente in Corea, per poi estendersi ad altre regioni, tra cui Europa, Hong Kong, Giappone, America Latina, Nord America, Sud-est asiatico e Taiwan. Il supporto per AirDrop sarà inizialmente disponibile sulla serie Galaxy S26, mentre l'estensione ad altri dispositivi sarà annunciata in un secondo momento", si legge sul sito ufficiale.
Il trasferimento di dati sarà ancora più semplice
Prima di tutto, per poter essere rilevati dal dispositivo vicino, i possessori di un iPhone dovranno dapprima andare nelle impostazioni e selezionare "Consenti a tutti". In questo modo i Galaxy S26 potranno individuare il dispositivo nelle vicinanze e trasmettere foto, video o altri file in totale comodità.
L'interoperabilità tra Quick Share e AirDrop ha fatto il suo debutto su smartphone Pixel 10, ma sempre più dispositivi accoglieranno questa novità. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni.