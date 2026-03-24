Horizon Forbidden West ora supporta la modalità risparmio energetico di PS5 grazie a un update

Il supporto post‑lancio di Horizon Forbidden West si è ormai concluso da tempo, ma nelle scorse ore Guerrilla Games ha pubblicato a sorpresa l'aggiornamento 1.30.
Non si tratta di un update ricco di novità o contenuti aggiuntivi, ma è comunque degno di nota: introduce infatti il supporto alla modalità risparmio energetico di PS5, una funzione arrivata lo scorso anno e ormai adottata dalla maggior parte delle esclusive dei PlayStation Studios.
A cosa serve la modalità risparmio energetico?
Per chi non la conoscesse, si tratta di un'opzione che permette di ridurre i consumi energetici durante il gioco, accettando però alcuni compromessi sulla qualità visiva o sulla fluidità del framerate.
È accessibile tramite: Impostazioni > Sistema > Risparmio energetico > Risparmio energetico per i giochi. Da qui è possibile attivarla per tutti i titoli compatibili o solo per una selezione scelta dall'utente.
Da tempo circola l'ipotesi che questa modalità, forse poco utile per la maggior parte dei giocatori, vista la natura dei compromessi, possa essere anche un modo per Sony di testare profili energetici ridotti in vista di una possibile console PlayStation portatile. In ogni caso, resta un'opzione in più per chi vuole ottimizzare i consumi.